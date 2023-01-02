ФОТО | „Вышли на Пикадилли“: в Лондоне прошел красочный новогодний парад

Это шествие проводится регулярно с 1987 года. На этот раз в нем приняли участие более 8000 исполнителей.

Вдоль маршрута выстроились зрители, которых набралось более 500 тысяч человек. В 2021 году традиционное мероприятие было отменено из за пандемии Covid-19.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что для встречи Нового года нет места, лучше Лондона.

В прошлом году парад прошел на временной открытой арене, вход на которую был только по билетам. Общее число зрителей составило всего 600 человек. Это было связано с ограничениями из-за пандемии, которые действовали и в самом Лондоне, и в других странах.

В этом году шествие прошло по всему центральному Лондону. Маршрут начинался на улице Пикадилли, по которой участники дошли до одноименной площади и, обойдя Риджент-стрит и улицу Сент-Джеймс, закончили процессию в Вестминстере.

Трудно было сказать, кому было веселее: участникам или зрителям.

Директор парада Джо Боун сказал, что в этом году этот праздник поможет исправить настроение всем, по кому ударило подорожание стоимости жизни.

„Сегодня мы все вместе“, — сказал он. „Парадом могут полюбоваться все жители Лондона, а по телевизору его могут увидеть люди по всему миру. Это - наш подарок Лондону“, - добавил Боун.

„Очень приятно, что к нам приехали исполнители со всего мира. Это блестящая возможность показать всему миру какие мы, помахать ему рукой и сказать - приезжайте!“