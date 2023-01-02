Названы лучшие кухни мира в 2022 году. Среди блюд эстонской кухни туристы выделили сырочки "Kohuke" и росолье

Всего в рейтинге представлено 95 кухонь мира. Возглавила рейтинг итальянская кухня. Самыми любимыми блюдами туристов оказались пицца, ризотто и паста тальятелле с соусом болоньезе. Серебро рейтинга — у греческой кухни. Там особенно отмечены похожие на шаурму гирос и сувлаки, а также запеканка с баклажанами под названием „мусака“. Третье место по результатам голосования — у испанской кухни. Туристы единогласно выбрали паэлью с морепродуктами, колбасу чоризо и сладкую выпечку чуррос.