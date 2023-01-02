Названы лучшие кухни мира в 2022 году. Среди блюд эстонской кухни туристы выделили сырочки "Kohuke" и росолье
Популярный гастрономический путеводитель Taste Atlas составил рейтинг лучших национальных кухонь по итогам 2022 года. ТОП был сформирован по результатам опроса путешественников, которые голосовали за блюда и напитки.
Всего в рейтинге представлено 95 кухонь мира. Возглавила рейтинг итальянская кухня. Самыми любимыми блюдами туристов оказались пицца, ризотто и паста тальятелле с соусом болоньезе. Серебро рейтинга — у греческой кухни. Там особенно отмечены похожие на шаурму гирос и сувлаки, а также запеканка с баклажанами под названием „мусака“. Третье место по результатам голосования — у испанской кухни. Туристы единогласно выбрали паэлью с морепродуктами, колбасу чоризо и сладкую выпечку чуррос.
ТОП-10 выглядит так:
1. итальянская кухня
2. греческая кухня
3. испанская кухня
4. японская кухня
5. индийская кухня
6. мексиканская кухня
7. турецкая кухня
8. американская кухня
9. французская кухня
10. перуанская кухня
Эстонская национальная кухня заняла в рейтинге 75 место. Кроме того, туристы составили ТОП-10 эстонских блюд:
1. сырочки „Kohuke“
2. эстонские пирожки
3. кама
4. кровяная колбаса
5. творожный крем с вареньем
6. бутерброд с килькой, яйцом и луком
7. мульгипудер
8. росолье
9. хлебный суп
10. холодец
А вот литовскую кухню путешественники оценили лучше и поместили в рейтинге на 47 место. Латвийская национальная кухня заняла 93 место, финская - 72 место.
Национальная кухня России заняла в рейтинге 58 место, украинская - 41, китайская - 11, польская - 14, немецкая - 15.
Меньше всего путешественникам понравились национальные кухни Марокко (94 место) и Норвегии (95 место).