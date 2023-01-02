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02.01.2023, 09:22

Названы лучшие кухни мира в 2022 году. Среди блюд эстонской кухни туристы выделили сырочки "Kohuke" и росолье

 
ФОТО: flickr.com, Visit Estonia, Mariann Liimal

Популярный гастрономический путеводитель Taste Atlas составил рейтинг лучших национальных кухонь по итогам 2022 года. ТОП был сформирован по результатам опроса путешественников, которые голосовали за блюда и напитки.

Всего в рейтинге представлено 95 кухонь мира. Возглавила рейтинг итальянская кухня. Самыми любимыми блюдами туристов оказались пицца, ризотто и паста тальятелле с соусом болоньезе. Серебро рейтинга — у греческой кухни. Там особенно отмечены похожие на шаурму гирос и сувлаки, а также запеканка с баклажанами под названием „мусака“. Третье место по результатам голосования — у испанской кухни. Туристы единогласно выбрали паэлью с морепродуктами, колбасу чоризо и сладкую выпечку чуррос.

ТОП-10 выглядит так:

1. итальянская кухня
2. греческая кухня
3. испанская кухня
4. японская кухня
5. ​индийская кухня
6. ​​​​мексиканская кухня
7. ​​​​​​​турецкая кухня
8. американская кухня
9. французская кухня
10. перуанская кухня

Эстонская национальная кухня заняла в рейтинге 75 место. Кроме того, туристы составили ТОП-10 эстонских блюд:

1. сырочки „Kohuke“
2. эстонские пирожки
3. кама
4. кровяная колбаса
5. творожный крем с вареньем
6. бутерброд с килькой, яйцом и луком
7. мульгипудер
8. росолье
9. хлебный суп
10. холодец

А вот литовскую кухню путешественники оценили лучше и поместили в рейтинге на 47 место. Латвийская национальная кухня заняла 93 место, финская - 72 место.

Национальная кухня России заняла в рейтинге 58 место, украинская - 41, китайская - 11, польская - 14, немецкая - 15.

Меньше всего путешественникам понравились национальные кухни Марокко (94 место) и Норвегии (95 место).

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