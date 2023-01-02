2023 год – год сауны в Эстонии!
1 января 2023 года сотни людей в Эстонии затопили свои бани! И не просто так! Дело в том, что 2023 год посвящен в нашей стране сауне: банной культуре, обычаям, традициям и всем, кто не мыслит себя без посещения бани.
Времена меняются, а любовь жителей Эстонии к бане только крепнет. По данным государственного строительного реестра, в Эстонии насчитывается 100 100 саун. В среднем на одну сауну в Эстонии приходится 13,3 человека. Больше всего саун в Харьюмаа (47 700), Тартумаа (16 000) и Пярнумаа (8 600). Существует множество самых разнообразных бань: дровяных, электрических, на мхе, на торфе, парных, ароматических, инфракрасных, соляных, с вениками и без, иглу-сауны, бани-бочки, плавающие на плоту. В Эстонии существует более 150 различных бань. Познакомиться с большим разнообразием эстонских бань можно на сайте www.sauna2023.ee.
Год сауны был объявлен с целью продвижения и популяризации здоровой и социальной банной культуры. Авторами идеи стали журналист Рейн Сикк и Сообщество сельского туризма в Эстонии (Eesti Maaturismi Ühing).
Целый год по всей Эстонии будут происходить различные банные фестивали, энтузиасты откроют двери своих частных бань для всех желающих, будет работать виртуальный университет с лекциями о банной культуре.
В 2023 году в Эстонии пойдут банные марафоны и фестивали:
Февраль – Банный марафон в Отепя
11 марта – SaunafEST 2023 на Луковом пути в Причудье
Июнь – День бани
Июнь – банный марафон на острове Кихну
5-6 августа – День эстонской банной культуры в Нарва-Йыэсуу
21 октября – Sanna Saa в Рыуге