2023 год – год сауны в Эстонии!

Времена меняются, а любовь жителей Эстонии к бане только крепнет. По данным государственного строительного реестра, в Эстонии насчитывается 100 100 саун. В среднем на одну сауну в Эстонии приходится 13,3 человека. Больше всего саун в Харьюмаа (47 700), Тартумаа (16 000) и Пярнумаа (8 600). Существует множество самых разнообразных бань: дровяных, электрических, на мхе, на торфе, парных, ароматических, инфракрасных, соляных, с вениками и без, иглу-сауны, бани-бочки, плавающие на плоту. В Эстонии существует более 150 различных бань. Познакомиться с большим разнообразием эстонских бань можно на сайте www.sauna2023.ee.