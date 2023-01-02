Популярные туристические направления, где до сих пор сохраняются ковидные ограничения

Для въезда в США необходимо подтверждение иммунизации одобренным ВОЗ препаратом, альтернатива в виде результата теста не принимается. В качестве документа принимаются распечатанные или представленные в дигитальном варианте COVID-справки. Подробнее можно узнать ЗДЕСЬ.

В Индонезии при пересечении границы нужно предъявить сертификат о вакцинации. Несовершеннолетним справка не требуется, а взрослых не пустят даже с ПЦР-тестом, пишет портал "Тонкости туризма".

Филиппины также требуют сертификат о вакцинации, но разрешают заменить его тестом на антиген. Последний можно сдать либо перед поездкой, либо уже по прибытии.

Чили предоставляет выбор: сертификат или результат ПЦР-теста. Желающим попасть на остров Пасхи стоит иметь в виду, что туда пускают только привитых. Аналогичный выбор предоставляет Бразилия, но в качестве альтернативы ПЦР допускает тест на антиген.

Сингапур принимает либо привитых одобренным ВОЗ препаратом, либо прошедших скрининг и оформивших страховку, покрывающую лечение от ковида на сумму не менее 30 000 USD.

Япония требует от въезжающих подтверждение трехразовой вакцинации (вместе с бустером), но согласна принять в качестве замены результат ПЦР-теста.