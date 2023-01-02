Лимонад из пионов и мазь из календулы: 150 видов целебных трав в необычном саду в Латвии
Небольшой городок Валмиера находится на севере Латвии в 107 км от Риги. Город, который часто называют Северными воротами Национального парка "Гауя“, радует своих гостей не только красивой природой, но и культурно-историческими памятниками, а также интересными местами. Одна из местных достопримечательностей - Сад трав и лекарственных растений.
В саду Валмиерского музея растет около 150 лекарственных трав и растений, и у каждого из них есть специальный паспорт на восьми языках. В теплое время года обязательно стоит посетить это место, чтобы побольше узнать и чудесных свойствах растений.
„Обязательно сходите в этот сад, — советует мне актриса Регина Девите, узнав, что я собираюсь исследовать Валмиеру. — Потом вы можете пойти съесть пиццу в Vīnkalnu Pils māja!“. Музей – это территория площадью более гектара, где находятся руины замка, лодочный причал, бревенчатый сарай, старая аптека и выставочный зал.
Старинный и богатый сад
Сад трав и лекарственных растений не занимает и десятой части всей территории. Может показаться, что в таком маленьком саду на заднем дворе не может расти 150 разных трав, но это не так. Сад разделен на 12 тематических зон, каждая размером 2х2 метра. В одной зоне растут противовоспалительные травы, в другом — успокаивающие растения, а в третьем — растения для здоровья сердца. Автором сада является ландшафтный дизайнер Винета Радзиня, а лекарственные растения и травы были отобраны вместе с профессором фармакологии Вией Эниней.
Сад был создан по образцу сада горожанина XVIII-XIX веков.