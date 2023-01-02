Лимонад из пионов и мазь из календулы: 150 видов целебных трав в необычном саду в Латвии

В саду Валмиерского музея растет около 150 лекарственных трав и растений, и у каждого из них есть специальный паспорт на восьми языках. В теплое время года обязательно стоит посетить это место, чтобы побольше узнать и чудесных свойствах растений.

„Обязательно сходите в этот сад, — советует мне актриса Регина Девите, узнав, что я собираюсь исследовать Валмиеру. — Потом вы можете пойти съесть пиццу в Vīnkalnu Pils māja!“. Музей – это территория площадью более гектара, где находятся руины замка, лодочный причал, бревенчатый сарай, старая аптека и выставочный зал.

Старинный и богатый сад

Сад трав и лекарственных растений не занимает и десятой части всей территории. Может показаться, что в таком маленьком саду на заднем дворе не может расти 150 разных трав, но это не так. Сад разделен на 12 тематических зон, каждая размером 2х2 метра. В одной зоне растут противовоспалительные травы, в другом — успокаивающие растения, а в третьем — растения для здоровья сердца. Автором сада является ландшафтный дизайнер Винета Радзиня, а лекарственные растения и травы были отобраны вместе с профессором фармакологии Вией Эниней.

Сад был создан по образцу сада горожанина XVIII-XIX веков.

Такой сад мог также принадлежать аптекарю, который делал чаи, порошки и дистилляты для лечения как внутренних, так и внешних заболеваний.



Травяной сад существует уже 11 лет. Он давно превратился в место встречи горожан и гостей города. На экскурсии сюда приезжают и студенты, и пенсионеры. На территории огорода и в амбаре часто проводятся различные выставки. Например, этим летом здесь прошла выставка помидоров и арбузов, на которой фермеры Валмиерского края демонстрировали выращенный ими урожай.