Франция призывает страны ЕС проверять китайских путешественников на COVID-19

С воскресенья Франция требует, чтобы все путешественники из Китая предоставили отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не менее чем за 48 часов до вылета. Кроме того, теперь во всех аэропортах будут проходить выборочные проверки, в ходе которых прибывшим из Поднебесной будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Париж решил пойти на такую меру после новой вспышки заболевания, охватившей территорию Китая.

До этого из всех стран ЕС обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус сделали только Италия и Испания. На прошлой неделе европейские чиновники провели отдельное собрание по поводу этой темы, однако достичь общего соглашения не удалось. Дополнительные переговоры продолжатся на этой неделе.

„Франция будет настаивать на применении этой меры во всем ЕС“, — заявил министр здравоохранения Франции Франсуа Браун во время проверки действия новых правил в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. На вопрос о том, что китайский путешественник с COVID может приземлиться в любой другой стране ЕС, а затем беспрепятственно доехать до Франции, министр транспорта Клеман Бон ответил: „Вот почему мы должны координировать свои действия (по всему ЕС), чтобы они были более эффективными“.

Границы Китая были закрыты в течение трех лет, в стране действовал строгий режим изоляции, проходило постоянное тестирование населения. 7 декабря Пекин резко изменил курс, смягчив методы борьбы с коронавирусом, вследствие чего за последние недели в стране наблюдается новая масштабная вспышка заболевания.