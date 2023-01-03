Полет мечты на воздушном шаре: всё так хорошо начиналось, а потом ...

Нужно отметить, что теоретически возможность полетать на воздушном шаре была и раньше, но тогда за это удовольствие просили неоправданно высокую цену. В Эстонии за час полета на двоих нужно заплатить не менее 500 евро, в Турции исполнение мечты стоит около 600 евро. В других европейских странах - например, во Франции - полет на воздушном шаре обойдется еще дороже.