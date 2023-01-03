У SmartLynx снова проблемы. Эстонские путешественники на сутки застряли в Португалии

По словам одного из пассажиров, который должен был прилететь из Португалии в Таллинн в первый день наступившего 2023 года, рейс задержали на сутки. В качестве причины представители авиакомпании SmartLynx назвали механическую неисправность самолета, но пассажиры скептически отнеслись к данному утверждению.

Всех пассажиров разместили на ночь в местной гостинице и выдали талоны на питание. Первоначально планировалось, что самолет вылетит в Таллинн 2 января в 12:10 по эстонскому времени. В итоге рейс снова задержали, но на этот раз ненадолго - самолет вылетел вчера в 14:55 (в общей сложности задержка рейса более суток).

По словам представителя авиакомпании, рейс задержали по техническим причинам. "Новый самолет вернул пассажиров в Таллинн. Приносим извинения за причиненные инцидентом неудобства“, - сказал он.