Загадка: Самая красивая улица Европы и три лучшие в мире деревни оказались в одной стране. В какой?

Где находится самая красивая улица Европы?

Согласно ЮНЕСКО, самая красивая улица в Европе находится в Испании, но не в Барселоне или другом крупном городе вроде Мадрида или Севильи. Награда досталась небольшой улочке Калле Сан-Педро (Calle San Pedro) в Осуне, маленьком городке на юге Испании, в котором проживает всего 17 000 жителей.

ЮНЕСКО назвала улицу – „прогулкой по XVIII веку“. Стоящие на ней здания являются исключительным образцом андалузского барокко. На длинной наклонной улице расположены виллы и особняки, демонстрирующие эволюцию испанской архитектуры. Главной достопримечательностью является дворец маркизов де ла Гомера, величественный дом, украшенный бледными каменными горгульями, извилистыми колоннами и фамильными гербами.

Улица Сан-Педро была названа Советом по туризму Севильи „архитектурным музеем под открытым небом“.

Самые красивые деревеньки мира

Испания также заняла первое место в ежегодном рейтинге лучших туристических деревенек в мире, составляемом Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО). В список из 32 населенных пунктов вошли сразу три испанские коммуны – самое большое присутствие страны в этом рейтинге.

Среди других уникальных европейских деревенек оказались также Андерматт в Швейцарии, Расинари в Румынии и Изола-дель-Джильо в Италии.

Средневековый каталонский город с замком

Одним из испанских туристических городков, признанных лучшими в мире, стала деревушка Рупит в Каталонии. Улицы и дома деревни, высеченные из природного камня, окружают замок X века. Саму же деревеньку окружают скалистые скалы и густые леса Коллсакабры, природного заповедника, популярного среди любителей пеших прогулок.

С городского подвесного моста открывается захватывающий вид на реку Рупит.

Деревушка высоко в горах Сьерра-де-Гуара