Мучения в Таллиннском аэропорту: пассажиры 14 часов ждали вылет в Дублин

Вчера, 2 января, в 21:40 из Таллиннского аэропорта в Дублин должен был вылететь самолет авиакомпании Ryanair. Билеты на рейс были полностью раскуплены - это отнюдь не удивительно, ведь после новогодних праздников люди целыми семьями возвращались домой. Однако незадолго до назначенного времени вылета пассажирам объявили, что только что прибывший в Эстонии самолет Ryanair сломался и нужно "немного" подождать, пока не прибудет новый резервный самолет. Как потом оказалось, "немного“ - это шесть часов. Пассажирам выдали ваучеры на 8 евро и отправили в зону ожидания, где в итоге и прошла вся ночь со 2 на 3 января.

Через 6 часов после отмены первого рейса наконец-то из Лондона прибыл резервный самолет. Пассажиров пустили на борт, все заняли свои места и приготовились к вылету. "Самолет покрыли антифризом, продержали нас около 1,5 часов и потом вежливо объявили о том, что начался снегопад и вылет отменяется“, - рассказывает читатель.

Пассажиров высадили из самолета и снова отправили в зал ожидания. "Сначала стюарды сказали, что нас поселят в отель, но по факту мы опять прошли паспортный контроль, вышли в зал аэропорта и только через час подошел работник аэропорта и сказал, что никаких отелей не будет - ждите, ваш вылет назначен на 3 января в 13:30“, - добавляет он.

Пассажиров заставили заново сдать багаж и пройти предпосадочный контроль безопасности. Всем выдали новые ваучеры на 12 евро и сказали ждать. "Так до сих пор и ждем вылета. Мы все в шоке“, - прокомментировал пассажир.



На данный момент, согласно расписанию на сайте Таллиннского аэропорта, вылет назначен на 14:20 по эстонскому времени.