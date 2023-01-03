Морской музей и судомоделисты приглашают на семейное воскресенье

В семейное воскресенье у всех желающих появится уникальная возможность самим построить модели кораблей, поуправлять плавающими моделями и самим стать мастером по судомоделированию. Кроме того, можно выиграть призы в уникальной игре по поиску моделей и посетить завершающуюся выставку, посвященную истории эстонского кораблестроения.

Единственное в своем роде семейное воскресенье проведут специалисты Морского музея Эстонии в сотрудничестве с учащимися и преподавателями всех действующих в Эстонии клубов судомоделизма: Таллиннской школы по интересам Тондираба, Таллиннского центра по интересам „Кулло“, Вильяндиского клуба судомоделистов и Нарвского Клуба Юных моряков.

Семейное воскресенье состоится в ангаре Лётной гавани Морского музея 8 января с 12 до 16 часов. Для участия в мероприятии нужно лишь приобрести билеты в музей. C программой семейного воскресенья можно ознакомиться ниже, а также на домашней странице Морского музея Эстонии и на его аккаунте в социальных сетях .



Программа семейного воскресенья „Юные мастера судомоделизма“

12.00–16.00 – познакомитесь с клубами по судомоделизму и построите под их руководством модели судов

12.30–15.30 – увидите показательные выступления юных мастеров судомоделизма и научитесь управлять изготовленными ими моделями судов

13.00–14.00 – ознакомитесь с моделями судов, а также узнаете о проводимых между ними соревнованиях

14.00–15.00 – познакомитесь с историей судомоделизма в Эстонии на посвященной ей выставке

15.30–16.00 – можете выиграть призы в игре по поиску моделей судов, в которой можете участвовать с 12.00 до 15.00