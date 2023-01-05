Китай критикует страны, которые требуют от туристов отрицательный результат теста на COVID

На данный момент предъявлять негативный результат теста на коронавирус должны все путешественники, прибывающие из Китая в Австралию, Японию, Канаду, Великобританию, Францию и США. Эти государства решили ужесточить требования по въезду для приезжающих из Китая из-за ослабления там коронавирусных ограничений. Сейчас над принятием аналогичных мер раздумывают и другие страны Европейского союза.