Китай критикует страны, которые требуют от туристов отрицательный результат теста на COVID
Власти Китая выступили с резкой критикой в адрес тех стран, где стали требовать от приезжающих из Поднебесной отрицательный результат теста на коронавирус.
Китай предупредил, что может принять ответные меры против введенных ограничений.
На данный момент предъявлять негативный результат теста на коронавирус должны все путешественники, прибывающие из Китая в Австралию, Японию, Канаду, Великобританию, Францию и США. Эти государства решили ужесточить требования по въезду для приезжающих из Китая из-за ослабления там коронавирусных ограничений. Сейчас над принятием аналогичных мер раздумывают и другие страны Европейского союза.
По словам представителя МИД КНР, ограничения, установленные странами, не имеют под собой никакой научной основы.
В Китае, который ранее придерживался жесткой "нулевой терпимости", число новых случаев заражения коронавирусом начало резко расти, когда страна сняла все COVID-ограничения.