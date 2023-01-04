В Таллиннском аэропорту начали использовать электромобили

По словам члена правления Tallinn Airport GH Индрека Нылвака, внедрение электромобилей важно для предприятия как для достижения экологических целей, так и для контроля за расходами. „В минувшем году мы начали использовать электросамокаты для передвижения по территории аэропорта – персоналу они быстро понравились. Для того чтобы наши работники могли экологически чистым образом передвигаться между обслуживаемыми летательными аппаратами в зимний период, мы решили приобрести несколько электромобилей. В результате тендера мы нашли надежного партнера – компанию City Motors AS, которая сегодня передала нам заказанные электромобили“ сказал Нылвак, добавив, что авиация по своей природе не является экологически чистой отраслью, но как ответственный поставщик услуг наземного обслуживания Таллиннский аэропорт ежедневно старается снизить свое воздействие на окружающую среду. „Работники теперь используют полностью электрические легковые автомобили Dacia Spring вместо транспортных средств, потребляющих ископаемое топливо“.

Новые электромобили заменят небольшие автомобили, каждый из которых потреблял около 2500 литров топлива в год. С внедрением электромобилей наши ежегодные выбросы в атмосферу сократятся более чем на 17 000 кг, а также будет достигнут явный экономический эффект.