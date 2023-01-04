В Таллиннском аэропорту начали использовать электромобили
3 января в Таллиннский аэропорт прибыли три электромобиля, которые будут использоваться персоналом для выполнения задач по обслуживанию летательных аппаратов. Внедрение электромобилей – важный шаг в сокращении углеродного следа как конкретной компании, так и концерна в целом.
По словам члена правления Tallinn Airport GH Индрека Нылвака, внедрение электромобилей важно для предприятия как для достижения экологических целей, так и для контроля за расходами. „В минувшем году мы начали использовать электросамокаты для передвижения по территории аэропорта – персоналу они быстро понравились. Для того чтобы наши работники могли экологически чистым образом передвигаться между обслуживаемыми летательными аппаратами в зимний период, мы решили приобрести несколько электромобилей. В результате тендера мы нашли надежного партнера – компанию City Motors AS, которая сегодня передала нам заказанные электромобили“ сказал Нылвак, добавив, что авиация по своей природе не является экологически чистой отраслью, но как ответственный поставщик услуг наземного обслуживания Таллиннский аэропорт ежедневно старается снизить свое воздействие на окружающую среду. „Работники теперь используют полностью электрические легковые автомобили Dacia Spring вместо транспортных средств, потребляющих ископаемое топливо“.
Новые электромобили заменят небольшие автомобили, каждый из которых потреблял около 2500 литров топлива в год. С внедрением электромобилей наши ежегодные выбросы в атмосферу сократятся более чем на 17 000 кг, а также будет достигнут явный экономический эффект.
По словам члена правления City Motors AS Юри-Бруно Асари, решение Tallinn Airport GH AS является отличным примером для всех предприятий, которые хотят проявить ответственность и уменьшить свой повседневный углеродный след. „В современном мире постоянное движение является неотъемлемой частью нашей жизни, путешествуете ли вы на самолете в далекую зарубежную страну или просто едете из пункта А в пункт Б по своим повседневным делам. Решение Таллиннского аэропорта внедрить электромобили Dacia Spring для обслуживания летательных аппаратов позволяет сделать этот процесс более экологичным и гораздо более экономичным по сравнению с использованием автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Участвуя в тендере, мы детально учли все аспекты, которые позволят выбранным автомобилям наилучшим образом выполнять поставленные задачи. Мы признательны за доверие и верим, что этот шаг придаст еще больший импульс электрификации автопарка Таллиннского аэропорта“.
AS Tallinna Lennujaam стремится обеспечить экономичную и ответственную эксплуатацию входящих в состав концерна аэропортов с оказанием качественных услуг, защищая таким образом природу и сокращая опасные выбросы. Цель AS Tallinna Lennujaam – добиться статуса углеродно-нейтрального аэропорта к 2030 году.