Таллинн вновь стал очень популярным направлением среди финских туристов

Таллинн сейчас посещает практически такое же количество финских туристов, как и до пандемии.

"Финны вернулись в Эстонию и их становится все больше", – констатирует Силья Хурскайнен из компании по развитию туризма Visit Tallinn.

Согласно статистике за прошедший год, число ночевок в Таллинне среди финских туристов составило 83% от допандемийных показателей 2019 года, который стал рекордным для эстонского туризма.

Как сообщает Visit Tallinn, два новых тренда среди финнов – это спонтанные поездки и рост семейного туризма, когда в соседнюю страну отправляются всей семьей вместе с детьми.