Этот испанский город был назван самым дешевым направлением для отдыха в Европе

Стоимость отпуска является важным фактором для большинства потенциальных отдыхающих. К счастью, туристический сайт Omio составил рейтинг лучших направлений в Европе для путешественников с ограниченным бюджетом.

Сначала сайт путешествий выбрал 100 самых популярных туристических направлений в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Испании. А после рассмотрел каждое из них на предмет наличия бесплатных достопримечательностей, доступности местного транспорта и цен на еду и напитки. Также были посчитаны расходы на экскурсии по городу и количество общественных питьевых фонтанчиков. И вот, что из этого вышло.

Где самый дешевый отдых в Европе?

Согласно Omio, испанский город Гранада является лучшим европейским направлением для бюджетного отдыха. В андалузском городе есть десятки бесплатных занятий — 112, если быть точным. Это включает в себя 10 бесплатных музеев.

Omio обнаружил, что обзорные экскурсии по Гранаде одни из самых дешевых в Европе и стоят около 6 евро. Вечером в Гранаде также есть, куда пойти, чтобы не разориться: в городе работают 86 баров и ночных клубов, где пиво стоит чуть больше 2 евро.

Исследование также показало, что в Гранаде 1011 точек бесплатного Wi-Fi и 143 общественных питьевых фонтанчика. Билет на обычный автобус — один из самых дешевых в Европе — 1,40 евро, а приобретение проездного снижает стоимость до 0,83 евро.

Что посмотреть в Гранаде?



Дворцовый комплекс Альгамбра – главная достопримечательность Гранады. Впечатляющая мавританская крепость изначально была построена как обнесенная стеной цитадель, а затем стала роскошной резиденцией эмиров династии Насридов.



Вы можете провести несколько часов, любуясь роскошным исламским убранством и богато украшенными подковообразными арками дворцов Насридов, а также буйством красок в цветущем саду Хенералифе — летней резиденции султанов.