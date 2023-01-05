Куда поехать на отдых в 2023 году: 10 самых популярных направлений от Airbnb
Сервис бронирования Airbnb составил рейтинг популярных направлений отдыха на 2023 год. Список оказался довольно неожиданным — в ТОП-10 вошли три австралийских и три бразильских города.
Рейтинг был составлен на основе результатов поиска жилья и бронированиях на сайте Airbnb.
Согласно полученным данным, больше всего туристы хотят отдохнуть в Малаге - известном испанском курорте, который славится портом, набережной, очаровательным историческим центром, отличными пляжами и бурной ночной жизнью. Кроме того, город популярен и среди любителей музеев - в Малаге их очень много. Одним из самым посещаемых является музей Пикассо (Museo Picasso Malaga), посвященный творчеству этого знаменитого испанского художника - уроженца Малаги.
ТОП-10 самых туристических трендов на 2023 год:
1. Малага, Испания
2. Сидней, Австралия
3. Мельбурн, Австралия
4. Окленд, Новая Зеландия
5. Бангкок, Таиланд
6. Квинстаун, Новая Зеландия
7. Флорианополис, Бразилия
8. Порту-Сегуру, Бразилия
9. Перт, Австралия
10. Сальвадор, Бразилия