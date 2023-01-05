Куда поехать на отдых в 2023 году: 10 самых популярных направлений от Airbnb

Согласно полученным данным, больше всего туристы хотят отдохнуть в Малаге - известном испанском курорте, который славится портом, набережной, очаровательным историческим центром, отличными пляжами и бурной ночной жизнью. Кроме того, город популярен и среди любителей музеев - в Малаге их очень много. Одним из самым посещаемых является музей Пикассо (Museo Picasso Malaga), посвященный творчеству этого знаменитого испанского художника - уроженца Малаги.