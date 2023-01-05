Первое "Музейное воскресенье" 2023 года состоится уже 8 января

Таллинн в марте 2022 года инициировал проведение бесплатного музейного воскресенья, которое проходит каждое первое воскресенье месяца, чтобы привлечь внимание к деятельности музеев и улучшить доступность культуры. В прошлом году в мероприятии приняли участие около 60 000 человек.

По словам вице-мэра Каареля Оя, Музейное воскресенье является одним из важнейших начинаний прошлого года в сфере культуры Таллинна. „В 2023 году мы продолжим проведение этой успешной инициативы. Особую радость представляет для нас то, что в самом начале года к мероприятию подключился еще один – Ныммеский - музей. На сегодняшний день в акции участвуют 15 музеев, которые расположены по всему Таллинну – в Кесклинне, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме“, - сказал Оя.

Ныммеский музей (ул. Яама, 18) впервые был основан 13 ноября 1935 года, тогда он работал в помещениях нынешней Ныммеской музыкальной школы. Музей был восстановлен в здании вокзала на станции „Нымме“ 28 февраля 2002 г.

Старейшина Нымме Кармо Кури отметил, что Нымме отличает особая история формирования, потому что до Второй мировой войны это был самостоятельный город. „Музей знакомит с историей Нымме в 1926 – 1940 гг., а также в предшествующий период, связанный с именем основателя поселения Николая фон Глена. В обычное время посетить музей можно лишь по предварительной договоренности, но в Музейное воскресенье двери будут открыты для всех заинтересованных. Об истории Нымме 8 января расскажет историк культуры Пирет Лойде, которая принимала участие в воссоздании музея 20 лет назад“, - сказал Кури.