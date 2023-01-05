РАСПРОДАЖА | 20 направлений: Ryanair и Wizz Air предлагают билеты туда-обратно стоимостью до 100 евро(1)
Блог о путешествиях Reisitark, подбирающий варианты самых дешевых авиабилетов, выбрал 20 интересных предложений на ближайшее время. При этом стоимость авиабилетов в одну сторону начинается всего от 9,99 евро.
Авиакомпании Ryanair и Wizz Air практически одновременно объявили распродажу авиабилетов. В ближайшие 24 часа по выгодным ценам можно купить билеты в разные страны и города.
Некоторые любители путешествий предпочитают вылетать из Рижского аэропорта. Например, если вы живете в Южной Эстонии, то большой разницы, вылетать из Таллинна или Риги, уже нет.
1. Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм от 25 €
2. Туда-обратно из Таллинна в Венецию от 28 €
3. Туда-обратно из Таллинна в Нюрнберг от 31 €
4. Туда-обратно из Таллинна в Лондон от 37 €
5. Туда-обратно из Таллинна в Берлин от 43 €
6. Туда-обратно из Таллинна в Бергамо от 37 €
7. Туда-обратно из Таллинна в Рим от 32 €
8. Туда-обратно из Таллинна в Дублин от 42 €
9. Туда-обратно из Таллинна в Неаполь от 43 €
10. Туда-обратно из Таллинна на Мальту от 39 €
11. Туда-обратно из Таллинна на Кипр от 58 €
12. Туда-обратно из Таллинна в Париж от 62 €
13. Туда-обратно из Таллинна в Барселону от 79 €
14. Туда-обратно из Риги в Брюссель от 34 €
15. Туда-обратно из Риги в Манчестер от 28 €
16. Туда-обратно из Риги в Ньюкасл от 28 €
17. Туда-обратно из Риги в Эдинбург от 31 €
18. Туда-обратно из Риги в Прагу от 50 €
19. Туда-обратно из Риги на Кипр от 72 €
20. Туда-обратно из Риги в Милан от 92 €
Стоит отметить, что количество дешевых билетов ограничено. Если определенные типы билетов раскупают, на рынке появляются билеты с уже более высокой стоимостью.