РАСПРОДАЖА | 20 направлений: Ryanair и Wizz Air предлагают билеты туда-обратно стоимостью до 100 евро

Авиакомпании Ryanair и Wizz Air практически одновременно объявили распродажу авиабилетов. В ближайшие 24 часа по выгодным ценам можно купить билеты в разные страны и города.

Некоторые любители путешествий предпочитают вылетать из Рижского аэропорта. Например, если вы живете в Южной Эстонии, то большой разницы, вылетать из Таллинна или Риги, уже нет.

Стоит отметить, что количество дешевых билетов ограничено. Если определенные типы билетов раскупают, на рынке появляются билеты с уже более высокой стоимостью.