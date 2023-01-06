В 2023 году в Европе будет три культурных столицы

Культурными столицами Европы по результатам общеевропейского конкурса в разное время становились более 50 городов - эта инициатива Евросоюза стартовала в 1985 году. В 2023 году в этой роли побывают целых три города: румынская Тимишоара, греческий Элефсис и венгерский Веспрем. Идея программы „Креативная Европа“, в рамках которой выбирают культурные столицы, - помочь европейцам как можно больше узнать об их общем культурном наследии и лучше понять друг друга.

Веспрем - музыкальный город на пяти холмах

В Венгрии Веспрем известен своими музыкальными фестивалями - от классической и хоровой музыки до джазовых. Город может похвастать и достижениями местных спортивных команд - гандболисты из KC „Веспрем“ дважды становились финалистами Лиги чемпионов. Иными словами, тон в культурной столице Веспрем будут задавать музыка и спорт. А заглянув в один из множества маленьких и уютных ресторанов или кафе, гости города смогут по достоинству оценить местную кухню и вина с виноградников на северном берегу живописного озера Балатон, расположенного в нескольких километрах от Веспрема.



В день официального открытия года культурной столицы 21 января в городе пройдет большой праздник под названием „Веспрем - Балатон 2023“. „Культурная столица - это поиск культурных ответов на вызовы времени“, - сказал мэр Веспрема Дьюла Порга в интервью журналистам. В качестве главной проблемы он назвал эмиграцию молодежи в крупные города и изменчивую туристическую привлекательность озера Балатон, которое притягивает туристов лишь на протяжении нескольких летних месяцев. Градоначальник Веспрема надеется, что в статусе культурной столицы Европы город сможет привлекать посетителей в течение всего года.