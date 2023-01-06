Лучшие зимние развлечения в Эстонии

Зимой, когда реки и поймы Соомаа замерзают, а погодные условия благоприятны, гости приглашаются прокатиться на финских санях! На финских санях здорово путешествовать по замерзшим затопленным местам или лесным дорогам. При выборе маршрута похода будут учтены пожелания, опыт группы и погодные условия. Поход на санях длится от 2 до 3 часов и подходит для детей!

Приезжайте к нам, чтобы насладиться снегом! Пригласите своих друзей провести увлекательный зимний день в Тоосиканну! Мы поедем на снегоходах по заснеженным лесным ландшафтам и полям центра отдыха. Маршрут выбирается исходя из пожеланий клиента и его опыта езды. Перед походом мы проводим инструктаж и выдаем необходимое для езды снаряжение. Снегоходы, как и квадроциклы, предназначены для клиентов с 16 лет. В снежный период проводим походы на своих 13 снегоходах (Lynx 600cc) для групп, состоящих максимум из 26 человек. Минимальный заказ 4 снегохода. Походы можно проводить в том числе и в темное время суток. Помимо похода на снегоходах мы предлагаем возможность приятно расслабиться в бане, а после ужина у камина остаться на ночлег в нашем новом Амбарном доме. Впечатления гарантированы!

Старинные вырумааские традиции посещения курной бани занимают достойное место в списке памятников культурного наследия ЮНЕСКО. На хуторе Мооска вы сможете попариться в бане точно так же, как это делали предки современных эстонцев. Как правило, традиционное посещение бани продолжается как минимум 3 часа. В курной бане на хуторе Мооска может с удобством расположиться до 8 гостей. Насыщенный запах древесного дыма в бане дополняется ароматами копченого мяса, березовых веников и банного меда. Баня находится на берегу пруда, и в зимнее время вы сможете с удовольствием освежиться в настоящей проруби. В стоимость одной растопки входит два веника, мыло ручной работы, банный мед и травяной чай. За дополнительную плату предлагаются можжевеловые веники, банные полотенца, шапочки, халаты, домашнее пиво и т.п.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

На „каракатице“ по льду Чудского озера

Tartu maakond, Varnja alevik

Для того чтобы насладиться зимней красотой Причудья, забронируйте для себя впечатляющую поездку на „каракатице“ по причудскому льду. „Каракатицы“ – это построенные самими местными причудскими рыбаками машины с большими шинами для самолетов. На них можно безопасно передвигаться по зимнему Причудью. Поездка на „каракатице“ длится один час; в ходе нее делаются остановки. Во время остановок мы рассказываем о различных средствах и методах рыбной ловли, о том, как доставать рыбу из проруби, о культурном наследии причудских рыбаков, местном укладе жизни и особенности „каракатиц“. Поездки проходят только при подходящей ледовой обстановке и при наличии разрешения Департамента полиции и погранохраны на выход на озерный лед на транспорте.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

Поездки на собачьих упряжках по лесам Ярвселья и заповеднику Пейпсивеэре

Tartu maakond, Ahunapalu küla

Приглашаем вас насладиться природными просторами старинным способом — на собачьей упряжке! Компания Karusaare kelgukoeramatkad круглый год предлагает своим клиентам возможность отправиться в поход по лесистой местности в Ярвселья, а в зимнее время года — прокатиться по болоту Суурсоо на реке Эмайыги. Наши ездовые собаки станут вашими верными спутниками на время легких пеших походов продолжительностью несколько часов, а также во время многодневных походов на собачьих упряжках Неотъемлемая часть наших походов — это костер, на котором можно приготовить необычайно вкусную еду. Именно пламя костра дарит тепло и покой усталым путникам. Расслабиться после похода вы сможете в русской бане. При желании мы занимаемся организацией питания.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

Приключенческий поход „С фонарем по ночному лесу“ в зоне отдыха Элва

Tartu maakond, Vissi küla