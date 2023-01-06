Лучшие зимние развлечения в Эстонии
Зима в Эстонии - это не только прогулки по заснеженным лесам и рождественским рынкам. Любители экстремальных развлечений тоже найдут занятие по душе: например, можно устроить сафари или уйти в ночной поход. Собирайте семью, друзей и отправляйтесь на поиски приключений!
Посещение традиционной вырумааской курной бани в Мооска
Võru maakond, Haanja küla
Старинные вырумааские традиции посещения курной бани занимают достойное место в списке памятников культурного наследия ЮНЕСКО. На хуторе Мооска вы сможете попариться в бане точно так же, как это делали предки современных эстонцев. Как правило, традиционное посещение бани продолжается как минимум 3 часа. В курной бане на хуторе Мооска может с удобством расположиться до 8 гостей. Насыщенный запах древесного дыма в бане дополняется ароматами копченого мяса, березовых веников и банного меда. Баня находится на берегу пруда, и в зимнее время вы сможете с удовольствием освежиться в настоящей проруби. В стоимость одной растопки входит два веника, мыло ручной работы, банный мед и травяной чай. За дополнительную плату предлагаются можжевеловые веники, банные полотенца, шапочки, халаты, домашнее пиво и т.п.
Туры на снегоходах в центре отдыха Toosikannu
Järva maakond, Jõeküla
Приезжайте к нам, чтобы насладиться снегом! Пригласите своих друзей провести увлекательный зимний день в Тоосиканну! Мы поедем на снегоходах по заснеженным лесным ландшафтам и полям центра отдыха. Маршрут выбирается исходя из пожеланий клиента и его опыта езды. Перед походом мы проводим инструктаж и выдаем необходимое для езды снаряжение. Снегоходы, как и квадроциклы, предназначены для клиентов с 16 лет. В снежный период проводим походы на своих 13 снегоходах (Lynx 600cc) для групп, состоящих максимум из 26 человек. Минимальный заказ 4 снегохода. Походы можно проводить в том числе и в темное время суток. Помимо похода на снегоходах мы предлагаем возможность приятно расслабиться в бане, а после ужина у камина остаться на ночлег в нашем новом Амбарном доме. Впечатления гарантированы!
Походы на финских санях от Soomaa.com
Pärnu maakond, Riisa küla
Зимой, когда реки и поймы Соомаа замерзают, а погодные условия благоприятны, гости приглашаются прокатиться на финских санях! На финских санях здорово путешествовать по замерзшим затопленным местам или лесным дорогам. При выборе маршрута похода будут учтены пожелания, опыт группы и погодные условия. Поход на санях длится от 2 до 3 часов и подходит для детей!
На „каракатице“ по льду Чудского озера
Tartu maakond, Varnja alevik
Для того чтобы насладиться зимней красотой Причудья, забронируйте для себя впечатляющую поездку на „каракатице“ по причудскому льду. „Каракатицы“ – это построенные самими местными причудскими рыбаками машины с большими шинами для самолетов. На них можно безопасно передвигаться по зимнему Причудью. Поездка на „каракатице“ длится один час; в ходе нее делаются остановки. Во время остановок мы рассказываем о различных средствах и методах рыбной ловли, о том, как доставать рыбу из проруби, о культурном наследии причудских рыбаков, местном укладе жизни и особенности „каракатиц“. Поездки проходят только при подходящей ледовой обстановке и при наличии разрешения Департамента полиции и погранохраны на выход на озерный лед на транспорте.
Поездки на собачьих упряжках по лесам Ярвселья и заповеднику Пейпсивеэре
Tartu maakond, Ahunapalu küla
Приглашаем вас насладиться природными просторами старинным способом — на собачьей упряжке! Компания Karusaare kelgukoeramatkad круглый год предлагает своим клиентам возможность отправиться в поход по лесистой местности в Ярвселья, а в зимнее время года — прокатиться по болоту Суурсоо на реке Эмайыги. Наши ездовые собаки станут вашими верными спутниками на время легких пеших походов продолжительностью несколько часов, а также во время многодневных походов на собачьих упряжках Неотъемлемая часть наших походов — это костер, на котором можно приготовить необычайно вкусную еду. Именно пламя костра дарит тепло и покой усталым путникам. Расслабиться после похода вы сможете в русской бане. При желании мы занимаемся организацией питания.
Приключенческий поход „С фонарем по ночному лесу“ в зоне отдыха Элва
Tartu maakond, Vissi küla
В этом приключенческом походе у вас будет возможность побывать в лесах Тартумаа, в зоне отдыха Элва. Благодаря ночной тишине вы сможете расслышать голоса птиц и животных и вдохнуть запах леса. Игры и традиционные походные ритуалы помогут превратить путь в поистине захватывающее путешествие. В конце похода можно передохнуть и подкрепиться на пикнике около костра в ночной темноте. Закончив поход, в качестве награды вас ждет небольшой подарок! В походе могут принять участие все желающие и дети старше 10 лет с родителями.
Приключенческий поход на болотоступах по болоту Толкузе от „Seikle Vabaks“
Pärnu maakond, Rannametsa küla
Природный заповедник Луйтемаа - один из самых уникальных благодаря своеобразию его ландшафта. Именно здесь находятся одни из самых красивых и высоких сосняков в Эстонии, произрастающих на песчаных дюнах. Самое известное болото в заповеднике – верховое болото Толкузе возрастом около 6500 лет, в котором находится примерно 40 небольших озер! Наивысшая точка дюн, Тыотусмяги, - это древнее место для жертвоприношений, где люди приносили жертвы еще тысячу лет назад.
Сноуборд-парк и горнолыжный склон Валгехобусемяэ
Järva maakond, Mägede küla
Длина сноубордингового и горнолыжного склона Валгехобусемяэ составляет 230 м, ширина – 40 м, а разница между вершинами и основаниями – 30 метров. На горе построен новый подъемник Tatra. Под руководством единственного члена сборной Эстонии по сноуборд-кроссу, Ивара Круузенберга, появилась олимпийская трасса лыжного центра Валгехобусемяэ, где свои силы могут попробовать даже любители. Время, проведенное в сноуборд-парке Валгехобусемяэ с детьми, – это время, проведенное качественно. Приезжайте всей с семьей!
Поход на коньках по заливу Хаапсалу
Lääne maakond, Haapsalu linn
Лед рано покрывает морской залив Хаапсалу. Поход на коньках зависит от погоды, и действовать следует быстро, но при хороших ледовых условиях на походных коньках можно двигаться с большой скоростью и покрыть большую дистанцию. В зависимости от ледовых условий, поход начинается в центре города Хаапсалу или на пляже Паралепа. Если позволяют ледовые условия, и у группы хватает сил, можно отправиться даже на остров Хобулайд. Точный маршрут и длительность зависят от ледовых условий. Во время похода мы сделаем по меньшей мере одну остановку, советуем взять с собой горячий напиток и что-нибудь перекусить. Цена включает коньковое снаряжение и услуги гида.
Горный парк Vimka в Виймси
Harju maakond, Lubja küla
Горный парк круглый год предлагает занятия для всей семьи, дети знакомятся с зимними видами спорта, а родители наслаждаются радостями зимы. Зимой можно спускаться по снежным склонам на лыжах, сноуборде или тюбинге, в горном парке встречаются лыжники и сноубордисты, катающиеся в свободном стиле. Это самая высокая гора в окрестностях Таллинна – длина склона составляет 50 метров, разница высот – 36 метров. Центр с широкими тренировочными возможностями, современной системой искусственного снега и уборочной техникой для склонов подходит любителям спорта любого уровня. В летний период здесь можно найти знакомые аттракционы Альпийских горных курортов.
Каток в Старом городе Таллинна
Harju maakond, Kesklinna linnaosa
Это уникальный pop-up каток в самом сердце древнего Старого Таллинна, который работает с начала декабря до конца марта или начала апреля, до появления весеннего солнца. Каток, расположившийся на улице Харью, рядом с исторической церковью Нигулисте, – это классическая площадка под открытым небом, куда приглашают кататься всех городских жителей и туристов. Положительные эмоции, полученные на катке в окружении исторической атмосферы, нельзя сравнить с чем-либо другим – подобный опыт остается с вами на всю жизнь в виде прекрасных воспоминаний.
Ныммеский парк для катания на коньках
Harju maakond, Nõmme linnaosa
Ныммеский парк для катания на коньках, открытый в зимний сезон во дворе Таллиннской Ныммеской гимназии, предлагает насладиться катанием на коньках всей семьей. Парк для катания на коньках открыт каждый день до середины марта вне зависимости от погоды, поскольку каток устроен с использованием специального холодильного оборудования. Это обеспечивает возможность катания на коньках даже при плюсовой температуре. Благодаря новому месторасположению Ныммеского парка для катания на коньках удалось устроить каток большего размера и обеспечить посетителям лучшие условия паркования. Здесь можно кататься на собственных коньках или арендовать коньки на месте. Надевайте коньки и вперед кататься!