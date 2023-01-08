C 9 января для въезда в Таиланд снова нужна справка вакцинации от COVID-19

В октябре 2022 года власти Таиланда отменили требование по предъявлению справки о вакцинации при въезде в страну. Однако теперь было решено вновь ужесточить правила въезда, сообщает Bangkok Post. "Новые меры необходимы, так как Таиланд является основным направлением отдыха для путешественников из многих стран, включая Китай“, — сказал министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвираку. „Таким образом ни одна конкретная страна не подвергается дискриминации, поскольку коронавирус распространяется во всех странах, а штаммы схожи“, — добавил он.

Управление гражданской авиации Таиланда объявило, что с 9 января все пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны при регистрации на рейс предъявить доказательство того, что они были вакцинированы как минимум двумя дозами вакцины. Курс вакцинации необходимо пройти не менее чем за 14 дней до начала поездки.

В качестве альтернативы можно предоставить доказательства того, что путешественник переболел коронавирусом не менее 7 дней, но не более чем за 180 дней до начала поездки. Также альтернативой является представление медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации.

Если при въезде в страну, куда путешественник будет возвращаться, необходим тест на коронавирус, нужно оформить и показать сотрудникам аэропорта туристическую страховку с покрытием от COVID-19.

Авиакомпании обязаны проверять документы при регистрации на рейс. На всех рейсах в Таиланд необходимо носить маску, требование не действует во время приема еды. Авиапассажиры с симптомами коронавируса должны пройти тестирование по прибытии.

2022. aasta oktoobris kaotati vaktsineerimisnõue Taisse sisenevatele turistidele.