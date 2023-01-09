Китай открыл границы для иностранцев – впервые за три года

Прибывающим путешественникам больше не нужно будет проходить карантин, однако по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

Жители материкового Китая снова смогут получать загранпаспорта.

В воскресенье возобновилось морское и сухопутное пассажирское сообщение между материковой частью КНР и Гонконгом. Однако путешествующим также нужно будет предъявить отрицательный тест на ковид, сделанный не ранее чем за двое суток до поездки.

Власти также ввели ограничение на количество людей, ежедневно путешествующих между Китаем и Гонконгом.

Накануне в Китае начался ежегодный сезон новогодних путешествий - в этом году Новый год по лунному календарю наступает 22 января. Китайцы спешат навестить своих родных и близких. Как ожидается, около 400 тысяч человек отправятся из Гонконга в Китай в ближайшие недели.

В воскресенье двухэтажные автобусы, заполненные путешественниками, прибыли на мост Гонконг-Чжухай-Макао - здесь пассажиры пересаживаются на автобусы до провинции Гуандун. Среди них немало студентов колледжей, возвращающихся домой.

При этом некоторые водители местных автобусов на мосту Гонконг-Чжухай-Макао рассказали Би-би-си, что обеспокоены возможностью заразиться вирусом от прибывающих путешественников и хотят, чтобы их компании обеспечили им более надежную защиту.

До пандемии новогодние поездки китайцев считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире. Как ожидается, в этом году на новогодний период придется около двух миллиардов поездок - вдвое больше, чем в прошлом.

До недавнего времени Китай проводил политику „нулевого ковида“ - фактически страна жила в изоляции с начала пандемии.

Строгие антиковидные меры предусматривали многочисленные проверки и жесткие локдауны при малейшем подозрении на всплеск эпидемии, причем власти закрывали на карантин целые города.