Важно знать: что значит код SSSS на посадочном билете
Если вы увидели на своем посадочном талоне код SSSS, то в американских аэропортах вам придется провести больше времени, чем вы планировали. Таких пассажиров досматривают с особой тщательностью, пишет Delfi.lt.
SSSS расшифровывается, как Secondary Security Screening Selection - отобран для вторичного досмотра. Пассажиры с таким кодом на посадочном талоне проводят в аэропорту как минимум на 30 минут больше времени. Официальные причины появления такого кода не называют и не объясняют, но некоторые эксперты говорят, что этому есть несколько причин:
– если заказывают билет в последнюю минуту,
– если заказывают международный перелет в одну сторону,
– если в аэропорту покупают билеты за наличные,
– если люди ездят в страны повышенного риска, – код может появиться на талоне и в результате выборочной проверки.