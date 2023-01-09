ВИДЕО | Несси переехало: в США заметили огромное змееподобное существо

На видео, снятое в районе Атлантик-Бич, огромный зверь высунул голову из воды и снова погрузился под воду. Также можно заметить хвост животного, напоминающий китовый. При этом голова существа больше всего похожа на голову крокодила.

В комментариях к ролику люди спорят о видовой принадлежности существа, и единого мнения нет. Часть людей считает, что это аллигатор, другие увидели в животном кита, а третьи и вовсе уверены, что это гигантский угорь. Многие комментаторы не смогли выдвинуть даже одну версию, пишет Daily Mail.

„Честно говоря, я не знаю ни одного морского существа, которое подходило бы под такое описание“, — написал один из них. Впрочем, нашлись и скептики. „Это точно Лох-Несское чудовище. Я видел его в тот же день, когда увидел снежного человека, выгуливающего черную пантеру на поводке“, — пошутил другой.