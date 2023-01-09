Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе

Полезным источником для поиска нового места для отпуска может стать ежегодный обзор американской туристической страховой компании Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), в котором собраны 15 самых безопасных стран для путешествий в 2023 году, 11 из которых оказались в Европе.

На рейтинг влияют несколько факторов, в том числе результаты опросов людей, посетивших места назначения, Глобальный индекс миролюбия (GPI), последние советы по путешествиям от Государственного департамента США и глобальные оценки GeoSure, которые сочетают преступность, здоровье и прочие факторы, влияющие на безопасность путешественников в разных точках мира.

Помимо европейских стран в топ-15 попали также Австралия, Канада, Новая Зеландия и ОАЭ. Но мы остановимся на европейских участниках списка.

11. Расслабьтесь с пивом в Бельгии



Бельгия — одна из самых безопасных стран в мире, занимающая 15-е место в списке BHTP и 22-е место в GPI. Самая большая угроза? Количество калорий, которые вы употребите в поездке. Но для этого придется отказаться от пива и шоколада и вместо этого сосредоточиться на рассматривании шоколадных домиков Брюгге.

Государственный департамент США относит страну, наряду со многими другими, ко второму уровню, советуя путешественникам „проявлять повышенную осторожность“ из-за возможной угрозы терроризма.

10. Исследуйте Великобританию налегке



Почему бы не сделать 2023 год годом изучения Британских островов, от сурового северного побережья Шотландии до песчаных пляжей Корнуолла? Великобритания занимает 14-е место в списке BHTP как самая безопасная страна в мире по сравнению с 18-м в прошлом году. Глобальный индекс миролюбия поставил ее на 34-е место.

Опять же, Государственный департамент США относит страну к категории 2-го уровня из-за возможной угрозы терроризма.

9. Полюбуйтесь невероятными пейзажами Ирландии