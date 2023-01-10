Историческое событие: для пассажиров airBaltic во время полета будет доступен интернет SpaceX Starlink

Таким образом, у пассажиров airBaltic будет возможность использовать бесплатное интернет-подключение во время полетов без регистрации. Сервис Starlink предоставляет принадлежащая Илону Маску компания SpaceX.

SpaceX обеспечивает скоростной, широкополосный интернет в свыше 40 странах по всему миру. В прошлом году компания стала обеспечивать подключение к спутниковому интернету для коммерческих авиакомпаний. Система была протестирована в сентября 2022 года на борту самолета авиакомпании JSX.

airBaltic утверждает, что станет первой европейской авиакомпанией, оснастившей системой Starlink весь свой флот. Для запуска проекта необходимо получить сертификат. Оснащение самолетов спутниковой системой запланировано на этот год.