Боитесь летать? Вот официально самые безопасные авиакомпании в мире

AirlineRatings.com проанализировал 385 различных авиакомпаний, чтобы найти 20 самых безопасных в мире. В отдельном опросе они также собрали 10 лучших бюджетных авиакомпаний. Так что, летите ли вы первым классом или эконом-классом, вы будете знать, что находитесь в надежных руках.

Чтобы составить свой топ-20, AirlineRatings.com рассмотрел ряд факторов, в том числе записи о серьезных инцидентах за последние два года, государственные проверки, возраст парка и, конечно же, протоколы безопасности COVID-19.

Какой авиакомпанией безопаснее всего летать в 2023 году?



Qantas заняла первое место благодаря „потрясающим достижениям в области эксплуатации и безопасности“, что привело к тому, что она была „признана самой опытной авиакомпанией в отрасли“, согласно сайту рейтинга безопасности полетов.

Флагманская авиакомпания Австралии часто возглавляет рейтинги безопасности. Однако в прошлом году ей не удалось занять первое место из-за инцидента в аэропорту Перта в 2018 году. Тогда экипаж Boeing-737, который только что покинул взлетно-посадочную полосу, вырулил мимо полос остановки и чуть не столкнулся с другим Boeing-737, который собирался взлетать.

Отчет об этом инциденте не был подан до 2020 года, что означает, что он повлиял на рейтинг безопасности 2021 года, когда Qantas опустилась на седьмую строчку.

Какие еще авиакомпании вошли в Топ 20?



Air New Zealand, победившая в прошлом году, в этом году заняла второе место. Etihad Airways из ОАЭ оказалась на третьем месте, а Qatar Airways — на четвертом.

„Эти авиакомпании являются выдающимися в отрасли и находятся в авангарде безопасности, инноваций и запуска новых, более совершенных самолетов, таких как Airbus A350 и Boeing 787“, — сказал главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас о рейтинге веб-сайта.

Остальные 20 лучших: