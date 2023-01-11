Число туристов из Финляндии в ноябре утроилось
По данным Департамента статистики, в ноябре 2022 года в предприятиях по размещению остановилось около 226 000 туристов, что на 35% больше, чем в ноябре 2021 года. Увеличилась численность как зарубежных*, так и местных туристов.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 105 300 зарубежных и 120 400 местных туристов. „В годовом сравнении зарубежных туристов стало на 60% больше. Основной причиной такого значительного роста стала низкая сравнительная база. Докоронавирусного уровня количество зарубежных туристов еще не достигло и было сопоставимо с показателями ноября в 2010 и 2011 годах. При этом внутренний туризм в ноябре достиг нового рекорда“, — уточнила Лаурмаа.
Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (42 000 человек) и Латвии (17 000 человек). Количество размещенных в Эстонии туристов из двух соседних стран было соответственно на 203% и 30% больше, чем в ноябре 2021 года. Количество прибывших из Финляндии туристов не достигло допандемийного уровня, при этом туристов из Латвии было на 14% больше. Туристов из более дальних стран прибыло больше, чем в ноябре 2019 года из Соединенных Штатов Америки, Италии, Франции и Германии. Существенно меньше, чем в ноябре докризисного года, в предприятиях по размещению останавливалось туристов из Норвегии, Швеции и стран Азии. Из зарубежных туристов 78% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%) и Тартуский (5%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 219 000 ночей.
Из местных туристов 64% отметили целью своей поездки отдых, 27% — работу. Больше всего местных туристов, т. е. 35%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский уезд, 12% — Тартуский, 9% — Ида-Вируский и 6% — Ляэне-Вируский уезд. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 199 000 ночей.
В ноябре свои услуги туристам предлагали 954 предприятия по размещению с пятью и более койко-местами, что на 19 предприятий меньше, чем в октябре. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 48 000 койко-мест, заполнены были 41% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 1 евро дороже, чем в октябре. В Ида-Вируском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 50 евро, в Тартуском — 49 евро, в Харьюском — 48 евро, в Ляэне-Вируском — 47 евро и в Пярнуском уезде — 34 евро в сутки на человека.