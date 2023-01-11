Число туристов из Финляндии в ноябре утроилось

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 105 300 зарубежных и 120 400 местных туристов. „В годовом сравнении зарубежных туристов стало на 60% больше. Основной причиной такого значительного роста стала низкая сравнительная база. Докоронавирусного уровня количество зарубежных туристов еще не достигло и было сопоставимо с показателями ноября в 2010 и 2011 годах. При этом внутренний туризм в ноябре достиг нового рекорда“, — уточнила Лаурмаа.