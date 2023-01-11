Таллиннский городской музей вводит регистрацию для участия в "Музейном воскресенье"

По словам вице-мэра Каареля Оя, посещаемость мероприятия бьет рекорды и в определенные часы музеи были переполнены. „В некоторых филиалах музея меньшего размера переполненность залов неизбежно влияет на качество восприятия экспозиции. Поэтому мы решили по примеру других проводящих такую акцию городов ввести простую систему предварительной регистрации, предполагающую приобретение бесплатного билета“, - сказал Оя.

Бесплатный билет можно будет приобрести на страницах музея и его филиалов.

Бронирование откроется 15 января, впредь забронировать посещение можно будет за два месяца. При этом важно указать время посещения, поскольку в залы одновременно будет допускаться ограниченное число людей. Один человек сможет забронировать не более 10 билетов. Стоимость обслуживания при бронировании не добавляется. Бесплатный билет также можно будет приобрести на месте при помощи смартфона, но при бронировании в последний момент важно учесть, что мест может не остаться и тогда придется постоять в очереди.

Если в Музейное воскресенье хочется посетить несколько филиалов Таллиннского городского музея, для каждого музея нужно будет приобрести отдельный бесплатный билет. Если посетитель не может воспользоваться интернетом, в кассах музеев можно получить билет не ранее, чем за два месяца до мероприятия.