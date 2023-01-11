Таллиннский городской музей вводит регистрацию для участия в "Музейном воскресенье"
По словам вице-мэра Каареля Оя, посещаемость мероприятия бьет рекорды и в определенные часы музеи были переполнены. „В некоторых филиалах музея меньшего размера переполненность залов неизбежно влияет на качество восприятия экспозиции. Поэтому мы решили по примеру других проводящих такую акцию городов ввести простую систему предварительной регистрации, предполагающую приобретение бесплатного билета“, - сказал Оя.
Бесплатный билет можно будет приобрести на страницах музея и его филиалов.
Бронирование откроется 15 января, впредь забронировать посещение можно будет за два месяца. При этом важно указать время посещения, поскольку в залы одновременно будет допускаться ограниченное число людей. Один человек сможет забронировать не более 10 билетов. Стоимость обслуживания при бронировании не добавляется. Бесплатный билет также можно будет приобрести на месте при помощи смартфона, но при бронировании в последний момент важно учесть, что мест может не остаться и тогда придется постоять в очереди.
Если в Музейное воскресенье хочется посетить несколько филиалов Таллиннского городского музея, для каждого музея нужно будет приобрести отдельный бесплатный билет. Если посетитель не может воспользоваться интернетом, в кассах музеев можно получить билет не ранее, чем за два месяца до мероприятия.
Если планы изменились и посетить выбранный музей не получится, билет можно сдать. Если указано неподходящее время, обменять билет нельзя, но можно его вернуть и забронировать новое время.
Предварительная регистрация необходима в филиалах Таллиннского городского музея: Таллиннский музей городской жизни (ул. Вене, 17), Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Музей фотографии (Раэкоя, 4/6), Музей Каламая (Коцебу, 16), Дом Петра I (Мяэкалда, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29a).
Предварительная регистрация не требуется для посещения трех музеев Таллиннского литературного центра в Кадриорге: Музея Вильде (Рохелине аас, 3), музея Таммсааре (Койдула, 12a) и музея Мати Унта (Койдула, 17). Также регистрация не требуется для посещения в Музейное воскресенье галереи культурного центра „Кая“ (Вильде теэ, 118), Посетительского центра Таллиннского певческого поля (Нарвское шоссе, 95), павильонаТаллиннского дома искусства (Коорти, 24) и Ныммеского музея (Яама, 18).
В этом году детский музей Мийамилла закрыт на ремонт и обновление экспозиции, но с февраля музей будет проводить специальную программу на свежем воздухе в детском парке перед входом, для этого также придется приобрести бесплатный билет.
В следующий раз бесплатные Музейные воскресенья состоятся 5 февраля, 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря 2023 года.
Список участвующих в акции музеев доступен на странице https://www.tallinn.ee/ru/muzei.
Музеи обращаются к посетителям с просьбой не брать с собой большие сумки.