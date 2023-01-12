"Сикстинская капелла Помпей“. Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации

Дом, построенный во втором веке до нашей эры, был погребен во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Он был назван в честь своих владельцев братьев Веттиев, бывших рабов.

Получив свободу, Авл Веттий Конвива и Авл Веттий Реститут открыли торговлю вином и разбогатели.

После почти 20 лет кропотливой реставрации дом, известный своими фресками и фаллическими скульптурами, во вторник вновь открылся для публики.

Раскопки, проведенные в 1894-1896 годах, показали, что дом, построенный на фундаменте более раннего строения, пережил извержение Везувия.

В нем сохранилась богато украшенная мебель, а также греческие и римские скульптуры из бронзы и мрамора.

„Владельцы Дома Веттиев, вольноотпущенники и бывшие рабы - это пример социальной мобильности, немыслимой двумя веками ранее“, - сказал Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

По его словам, Веттии разбогатели на торговле сельскохозяйственной продукцией из окрестностей Помпей, однако дом использовался и как бордель.