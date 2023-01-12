Немецкая альпийская дорога - 500 километров по Баварии

Немецкая альпийская дорога (Deutsche Alpenstraße) - почти 500-километровый туристический маршрут по Баварии, к созданию которого приступили в 1927 году. Он считается старейшим маршрутом для путешествий по Германии на автомобиле. В своем нынешнем виде существует с начала 1960-х годов. Дорога начинается около Боденского озера и заканчивается в регионе Берхтесгаденер-Ланд, рассказывает Deutsche Welle.

Линдау на Боденском озере



Отправной точкой Немецкой альпийской дороги является небольшой живописный город Линдау на Боденском озере (Lindau am Bodensee) - третьем по площади озере в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Помимо Линдау среди немецких достопримечательностей этого региона особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенные в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау и Музей свайных жилищ в Унтерульдингене, город Констанц, а также замок Меерсбург.

Вдоль реки Иллер



150-километровая река Иллер (Iller) протекает по Баварии и Баден-Вюртембергу. Туристам особо полюбился живописный каньон этой реки в Баварии. Во время путешествия можно также заглянуть в Оберстдорф (Oberstdorf), около которого находится знаменитое ущелье Брайтахкламм (Breitachklamm).

Горное озеро



Немецкая альпийская дорога - маршрут автомобильный, но во время поездки можно и нужно делать остановки для пеших прогулок. Например, подняться к небольшому горному озеру Шрекзее (Schrecksee) в Альгойских Альпах, расположенному на высоте 1813 метров над уровнем моря.

Замок Нойшванштайн