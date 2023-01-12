Новая достопримечательность: FoodStudio открывает новую студию в Творческом городке Теллискиви(1)
Сегодня, 11 января, компания FoodStudio, известная как кулинарная студия и производитель качественных бульонов, открывает новую большую кулинарную и учебную студию в Творческом городке Теллискиви. Открытие состоится в сотрудничестве с финансовым партнером Coop Pank.
Основатель FoodStudio Хельгор Марков отметил, что в сравнении с 13 годами назад, когда была открыта первая кулинарная студия FoodStudio, традиции совместного приготовления пищи и тренды приготовления пищи дома заметно изменились: „В Скандинавии приготовление качественной еды дома начало заметно набирать популярность около пяти лет назад. Пандемия коронавируса не оставила людям выбора, превратив всех жителей Эстонии в домашних кулинаров“.
Хельгор Марков сослался на исследование World Cooking Index 2021 года, которое демонстрирует, что до пандемии в Европе дома готовили в среднем 7-9 блюд в неделю, тогда как сегодня дома готовят 10-12 блюд в неделю: „В дополнение к простым домашним блюдам все больше и больше людей ищут интересные рецепты и хотят научиться самостоятельно готовить еду ресторанного уровня“.
Помимо связанных с едой мероприятий, в 2017 году FoodStudio запустила производство продуктов питания. При поддержке Coop Pank была создана линия по производству бульонов FoodStudio, чтобы жителям Эстонии было проще готовить дома вкусную и полезную пищу.
Руководитель бизнес-банкинга Coop Pank Арко Куртманн сказал, что переломные времена непросты для начала бизнеса, но дают смелым предпринимателям хороший старт: „Команда FoodStudio – лучший пример бизнеса, который добивается успеха, потому что работает с душой. В дополнение к современной кулинарной студии они разработали производственную линию самых успешных в Эстонии бульонов, которые уже экспортируются в Европу. Миссия Coop Pank заключается в финансировании и поддержке именно таких амбициозных отечественных предприятий, и мы с нетерпением ждем следующих проектов FoodStudio“.
FoodStudio запустила первые мероприятия в новом, более просторном пространстве в Творческом городке Теллискиви в прошлый рождественский период. „Конец года был идеальным временем для запуска новой студии, поскольку мы могли уладить последние детали в рамках рождественских мероприятий. Сегодня студия полностью готова, и мы открываем двери официальным мероприятием, в рамках которого участники смогут обогатить свои кулинарные навыки“, - сказал Марков.
Марков добавил, что FoodStudio появилась в 2009 году из-за любви к еде: „Задуманная для частных мероприятий кулинарная студия стала больше, чем мы планировали изначально. На протяжении лет мы организовывали мероприятия для предприятий и групп друзей, проводили тренинги, знакомили с различными кухнями, традициями и новыми гастрономическими трендами разных стран“.
Мероприятия основанной в 2009 году FoodStudio посетили почти 50 тысяч человек. Новая студия FoodStudio расположена в Творческом городке Теллискиви по адресу: Теллискиви, 60a-7.