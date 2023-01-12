В Украине нашли ключ от Таллиннских городских ворот

Ровенская область расположена на северо-западе Украины, ее площадь составляет 20 047 квадратных километров, то есть чуть меньше половины площади Эстонии. Ключ от Таллиннских городских ворот был обнаружен в поле недалеко от города Здолбунов.

По словам руководителя городского архива Кюлло Арьякаса, ключ от Таллиннских ворот нашли двое солдат теробороны ВСУ в декабре прошлого года.

Но как спустя всего лишь месяц ключ попал с украинского поля в Таллиннский городской архив?

В 2021 году покраской здания городского архива занималась компания AS Norete, в которой трудились и украинские рабочие. "После знакомства с ними выяснилось, что оба маляра участвовали в качестве добровольцев в украинско-российской войне 2014 года“, - добавил Арьякас.

Ранним утром 24 февраля 2022 года, узнав о начале новой войны, украинцы встретились с генеральным директором AS Norete, попросили разорвать с ними контракт и отпустить домой. Начальство пошло навстречу. Мужчины сразу же сдали рабочие вещи, форму и получили окончательный расчет. За 1.5 часа они собрали дома все свои вещи и отдали ключи от съемной квартиры в Мустамяэ. Уже после обеда они ехали на машине в объятую войной Украину.

По прибытии на родину мужчины сразу же отправились в местный военкомат, чтобы записаться добровольцами на фронт. Но учитывая их возраст - немногим более 45 лет - их отправили в тероборону, где они служат до сих пор. Все это время исполнительный директор AS Norete Янек Рооп поддерживал связь со своими сотрудниками и отправлял им посылки.

Под Новый год Янек Рооп сам поехал в Украину. Он встретился со своими бывшими сотрудниками и получил от них необычный "подарок" - ключ от Таллиннских городских ворот. Его-то он и передал по возвращении в Таллинн руководителю городского архива.