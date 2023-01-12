В Украине нашли ключ от Таллиннских городских ворот(18)
На прошлой неделе в Таллиннский городской архив передали необычную находку – в Ровенской области Украины был найден ключ от Таллиннских городских ворот. Правда, особой ценности находка не представляет - такие ключики массово производились во второй половине XX века в качестве сувениров из советской Эстонии, пишет Forte.
Ровенская область расположена на северо-западе Украины, ее площадь составляет 20 047 квадратных километров, то есть чуть меньше половины площади Эстонии. Ключ от Таллиннских городских ворот был обнаружен в поле недалеко от города Здолбунов.
По словам руководителя городского архива Кюлло Арьякаса, ключ от Таллиннских ворот нашли двое солдат теробороны ВСУ в декабре прошлого года.
Но как спустя всего лишь месяц ключ попал с украинского поля в Таллиннский городской архив?
В 2021 году покраской здания городского архива занималась компания AS Norete, в которой трудились и украинские рабочие. "После знакомства с ними выяснилось, что оба маляра участвовали в качестве добровольцев в украинско-российской войне 2014 года“, - добавил Арьякас.
Ранним утром 24 февраля 2022 года, узнав о начале новой войны, украинцы встретились с генеральным директором AS Norete, попросили разорвать с ними контракт и отпустить домой. Начальство пошло навстречу. Мужчины сразу же сдали рабочие вещи, форму и получили окончательный расчет. За 1.5 часа они собрали дома все свои вещи и отдали ключи от съемной квартиры в Мустамяэ. Уже после обеда они ехали на машине в объятую войной Украину.
По прибытии на родину мужчины сразу же отправились в местный военкомат, чтобы записаться добровольцами на фронт. Но учитывая их возраст - немногим более 45 лет - их отправили в тероборону, где они служат до сих пор. Все это время исполнительный директор AS Norete Янек Рооп поддерживал связь со своими сотрудниками и отправлял им посылки.
Под Новый год Янек Рооп сам поехал в Украину. Он встретился со своими бывшими сотрудниками и получил от них необычный "подарок" - ключ от Таллиннских городских ворот. Его-то он и передал по возвращении в Таллинн руководителю городского архива.
"Давайте задумаемся на мгновение: насколько велик или мал наш мир? Какова вероятность того, что мужчины, работавшие в Таллинне, случайно найдут сувенирный ключ от Таллинна среди бытовых отходов в поле в Украине? Какова вероятность того, что они сразу узнают, куда, кому и с кем отправить этот ключ из страны, находящейся в состоянии войны, более чем за тысячу километров от места обнаружения. Кажется, что этого не может быть, но это произошло“, — сказал Кюлло Арьякас.
Это бронзовый сувенирный ключ выполнен в типичном для 1980-ых годов дизайне. По мнению Кюлло Арьякаса, ключ, вероятно, был подарен какой-нибудь украинской делегации, посещавшей в то время Таллинн, либо же его купил в качестве сувенира какой-то турист.