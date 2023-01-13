Соляные шахты Соледара. Интересные факты о городе, бои за который назвали безумием

Американский Институт изучения войны считает, что российским войскам контроль над Соледаром к северу от Бахмута, а также над селом Зайцево к югу от Бахмута нужен для того, чтобы лишить ВСУ контроля над важной магистралью, по которой снабжается украинская армия на северо-востоке Донецкой области.

Кроме того, как говорят военные обозреватели в Украине и на Западе, захват Соледара, где до войны жили около 13 тыс человек, нужен российскому командованию, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу над украинской армией.

Недавно появилась еще одна версия. Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что город взят силами исключительно его бойцов. Агентство Рейтер со слов высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что Пригожин, вполне вероятно, хочет установить контроль над соляными шахтами близ Бахмута. При этом именно в Соледаре находятся практически неисчерпаемые залежи каменной соли.

Мы собрали наиболее интересные факты про Соледар - уникальное место, где издавна добывали соль и где теперь ее разработка прекращена, а город почти полностью разрушен.

История и соль

Вся история Соледара связана с добычей соли. Первые упоминания об этом промысле датируются концом 17-го века. Вокруг соляных промыслов возникло село Брянцевка. К концу 19-го века здесь были открыты девять соляных пластов, и тогда же началось строительство первой соляной шахты. Толщина пласта, в который прорыли шахту, составляла 40 метров.

В дальнейшем здесь появилось пять соляных шахт, и добыча соли началась уже в промышленных масштабах. Здесь работали сотни людей, была построена железнодорожная станция Соль и рабочие поселки.

В 1926 году село Брянцевка переименовали в Карло-Либкнехтовск - в честь одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Это непроизносимое имя город носил до середины 1991 года.

Во время Второй мировой войны все соляные шахты были разрушены, но со временем их восстановили, и они работали до самого последнего времени.