В рамках Tourest Эстонию посетит рекордное количество иностранных специалистов в области туризма

Программа Tourest Hosted Buyer Programme (HBP), которая в этом году проводится в пятый раз, станет крупнейшей за всю историю. Помимо иностранных гостей, в ней примут участие около 50 туристических предприятий Эстонии, которые встретятся с потенциальными будущими партнерами из Скандинавии, Центральной и Южной Европы. В сотрудничестве с Союзом туристических фирм Эстонии, EAS, отделом туризма единого учреждения KredEx (VisitEstonia), airBaltic, Tallink и множеством туристических компаний Эстония представлена ​​как привлекательное и уникальное место отдыха, с целью добавить страну в портфель направлений приглашенных на ярмарку туроператоров.

„Это программа, ориентированная тщательно подобранных туроператоров из европейских стран, где абсолютно каждый гость является важным экспертом в области путешествий, и должен решить, могут ли эстонские туристические предприятия предложить что-то необычное и способное привлечь сюда их клиентов. Тот факт, что за пять лет мероприятие стало ожидаемым и популярным в мировом масштабе, сам по себе говорит о том, что это важная и полезная для Эстонии программа“, - пояснила генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

Программа HPB состоит из дня деловых встреч, где эстонские поставщики услуг представляют свою продукцию иностранным клиентам, а VisitEstonia знакомит с Эстонией, как привлекательным направлением. Кроме того, можно будет посетить ярмарку Tourest и познакомиться с достопримечательностями Таллинна, а также совершить вдохновляющие поездки в различные регионы Эстонии. В этом году после традиционного тура по Таллинну иностранные гости отправятся на экскурсии в Тарту, в Лахемаа, на Сааремаа и в Ляэнемаа, где увлекательная туристическая программа познакомит их с регионами, и они смогут посетить туристические достопримечательности, места размещения и питания.