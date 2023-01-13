В рамках Tourest Эстонию посетит рекордное количество иностранных специалистов в области туризма
Знакомящая европейских туроператоров с Эстонией программа Tourest Hosted Buyer Programme в этом году примет рекордное количество иностранных гостей, чтобы помочь эстонским туристическим компаниям установить контакты и увеличить количество туристов, прибывающих в Эстонию из-за рубежа. Около 50 менеджеров по продуктам зарубежных туристических компаний из 13 стран мира примут участие в специальной программе, проводимой в рамках ежегодной туристической ярмарки Tourest.
Программа Tourest Hosted Buyer Programme (HBP), которая в этом году проводится в пятый раз, станет крупнейшей за всю историю. Помимо иностранных гостей, в ней примут участие около 50 туристических предприятий Эстонии, которые встретятся с потенциальными будущими партнерами из Скандинавии, Центральной и Южной Европы. В сотрудничестве с Союзом туристических фирм Эстонии, EAS, отделом туризма единого учреждения KredEx (VisitEstonia), airBaltic, Tallink и множеством туристических компаний Эстония представлена как привлекательное и уникальное место отдыха, с целью добавить страну в портфель направлений приглашенных на ярмарку туроператоров.
„Это программа, ориентированная тщательно подобранных туроператоров из европейских стран, где абсолютно каждый гость является важным экспертом в области путешествий, и должен решить, могут ли эстонские туристические предприятия предложить что-то необычное и способное привлечь сюда их клиентов. Тот факт, что за пять лет мероприятие стало ожидаемым и популярным в мировом масштабе, сам по себе говорит о том, что это важная и полезная для Эстонии программа“, - пояснила генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.
Программа HPB состоит из дня деловых встреч, где эстонские поставщики услуг представляют свою продукцию иностранным клиентам, а VisitEstonia знакомит с Эстонией, как привлекательным направлением. Кроме того, можно будет посетить ярмарку Tourest и познакомиться с достопримечательностями Таллинна, а также совершить вдохновляющие поездки в различные регионы Эстонии. В этом году после традиционного тура по Таллинну иностранные гости отправятся на экскурсии в Тарту, в Лахемаа, на Сааремаа и в Ляэнемаа, где увлекательная туристическая программа познакомит их с регионами, и они смогут посетить туристические достопримечательности, места размещения и питания.
По словам основателя и исполнительного директора Food Sightseeing Estonia Пауля Тоотса, дважды участвовавшего в программе Tourest HBP, мероприятие является хорошим местом для установления контактов с будущими клиентами, чего в противном случае небольшим туристическим компаниям было бы трудно или дорого достичь.
„Годы пандемии коронавируса немного пошатнули обычную деловую логику. Туризм и путешествия в целом претерпевают изменения, двигаясь от массового туризма к более индивидуальным и экологичным путешествиям. На этом последнем мероприятии наша фирма получила подтверждение давно запланированного сотрудничества с одной из крупнейших туристических компаний Финляндии“, - сказал Тоотс.
В этом году в программе Tourest HBP участвуют туроператоры из Финляндии, Швеции, Дании, Голландии, Англии, Германии, Швейцарии, Австрии, Люксембурга, Испании, Италии, Словении и Польши. Цель программы – привлечь в Эстонию качественных иностранных клиентов и свести их с туристическими фирмами из разных регионов страны, вдохновить иностранных туроператоров на разработку туристических продуктов и помочь установить контакты с эстонскими туристическими фирмами, чтобы их портфели включали в себя как можно больше различных туристических услуг из разных регионов Эстонии.
Для посетителей туристическая ярмарка Tourest открыта в четверг, 9 февраля, с 14:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 20:00.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.