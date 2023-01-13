Профсоюз моряков проведет забастовку на судах Tallink. Паромная компания подает иск в суд

По словам главного доверенного лица OÜ Hansaliin и председателя совета EMSA Юлара Пярна, планируется организовать часовую предупредительную забастовку с остановкой рабочей деятельности на трех судах, чтобы оказать давление на ход переговоров о заработной плате. „Мы хотим сообщить работодателю, что установленное им в одностороннем порядке небольшое повышение заработной платы на 7-10% в течение двух лет для нас, работников судов, неприемлемо с учетом роста стоимости жизни и связанного с этим реального снижения зарплат. Мы поддерживаем требования профсоюза, учитывающего это в переговорах по заработной плате. Для работников сложилась невыносимая ситуация, когда переговоры по зарплате фактически зашли в тупик, а процесс примирения коллективного трудового спора стал затягиваться. Соответствующее заявление мы сделали 16 декабря, а сегодня уже 13 января, но ни одной встречи по примирению не состоялось“, - сказал он.