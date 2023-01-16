Письмо в бутылке преодолело в океане 4500 километров
Сообщение в бутылке, брошенной в океан у побережья Новой Шотландии в Канаде, обнаружилось на ирландском пляже 18 месяцев спустя.
Элейн Каллен в декабре выгуливала свою собаку на пляже Ростонстаун на юго-восточном побережье Ирландии, когда заметила в песке бутылку, пишет "Моя Планета".
„Внутри был пластиковый пакет, поэтому я догадалась, что в нем должно быть письмо, поэтому я взяла бутылку с собой и открыла дома“, — сказала Каллен.
Записка внутри бутылки рассказывала, что та была брошена в воду с рыболовецкого судна у побережья Луисбурга в июле 2021 года. Записка была подписана Эдди Стрэнгом, Клэр, Броди Коттро и Хайм Мьюз. Каллен нашел Коттро в соцсетях и отправила ему сообщение. Рыбак был ошеломлен, узнав, что бутылка добралась до Ирландии.
„Это взорвало мой разум, это сделало мой день. Я был так взволнован. Меня просто поразило, что эта стеклянная бутылка проделала путь примерно в 4500 километров», — сказал он.
Коттро бросил несколько сообщений в бутылках в океан, но Каллен была первой, кто сообщил, что одно из них было найдено. Он сказал, что его еще больше позабавило, когда он обнаружил, что собаку Каллен зовут также, как и его самого — Броди.
„Каковы шансы?“ — смеется рыбак.