Письмо в бутылке преодолело в океане 4500 километров

Элейн Каллен в декабре выгуливала свою собаку на пляже Ростонстаун на юго-восточном побережье Ирландии, когда заметила в песке бутылку, пишет "Моя Планета".

„Внутри был пластиковый пакет, поэтому я догадалась, что в нем должно быть письмо, поэтому я взяла бутылку с собой и открыла дома“, — сказала Каллен.

Записка внутри бутылки рассказывала, что та была брошена в воду с рыболовецкого судна у побережья Луисбурга в июле 2021 года. Записка была подписана Эдди Стрэнгом, Клэр, Броди Коттро и Хайм Мьюз. Каллен нашел Коттро в соцсетях и отправила ему сообщение. Рыбак был ошеломлен, узнав, что бутылка добралась до Ирландии.

„Это взорвало мой разум, это сделало мой день. Я был так взволнован. Меня просто поразило, что эта стеклянная бутылка проделала путь примерно в 4500 километров», — сказал он.

Коттро бросил несколько сообщений в бутылках в океан, но Каллен была первой, кто сообщил, что одно из них было найдено. Он сказал, что его еще больше позабавило, когда он обнаружил, что собаку Каллен зовут также, как и его самого — Броди.

„Каковы шансы?“ — смеется рыбак.