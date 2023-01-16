16.01.2023, 10:17
В Салониках при строительстве метро нашли археологические сокровища
ФОТО: Photo by Anastasius on Unsplash
В Салониках раскопали целый город под землей при строительстве метро. Археологи насчитали около 130 000 сокровищ.
Так, на станции Венизелос обнаружили следы древней дороги, которая, вероятно, была одной из основных городских магистралей. Там также раскопали византийскую аллею и остатки зданий XV-XVII веков, сообщает портал 34travel.me.
На станции Агия София нашли фундамент зданий, мощеную мрамором площадь, дорогу с колоннами, баню и ряд магазинов и мастерских.
Археологи называют находку большим открытием. Раскопки на месте строительства метро продолжат проводить.