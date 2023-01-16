Финский регион Саймаа объявлен гастрономической столицей Европы в 2024 году

Регион Саймаа объявлен гастрономической столицей Европы в 2024 году.

Церемония объявления титула European Region of Gastronomy состоялась на прошлой неделе в муниципалитете Юва, расположенном в Южном Саво.

Ранее этого титула, который присваивается с 2016 года, среди стран Северной Европы удостоились в том числе Орхус и регион Центральной Дании (2017), Куопио (2020) и Трондхейм-Трёнделаг (2023).

Регион Саво славится своей самобытной кулинарной культурой. В перечне местных деликатесов указаны такие характерные для региона продукты и блюда как различные пирожки, экологически чистые дичь и рыба, в том числе ряпушка из озера Пурувеси. Также регион богат лесными ягодами – черникой и брусникой – и грибами, в том числе лисичками.

Цель проекта „Гастрономическая столица Европы“ – привлечь в регион Саймаа новых туристов после спада, вызванного пандемией коронавируса и войной в Украине. По оценке директора региона Южное Саво Пентти Мякинена, статус гастрономической столицы может в ближайшие 5-10 лет принести доход в десятки миллионов евро.

Титул European Region of Gastronomy присваивается Европейским институтом гастрономии, искусства, культуры и туризма (Institute of Gastronomy, Arts, Culture and Tourism).