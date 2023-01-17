17.01.2023, 07:00
К 2025 году Франция станет самой посещаемой страной в мире(3)
ФОТО: Photo by Anthony DELANOIX on Unsplash
Аналитики уверены, что через пару лет Франция снова станет самой посещаемой страной мира. Сейчас этот титул у Испании – перешел в 2021 году.
По данным GlobalData, к 2025-му Франция должна принять около 93,7 миллиона международных путешественников. Испания, вероятно, выйдет на уровень 89,5 миллионов иностранцев. Это вернет первой место в топе самых посещаемых, которое страна занимала раньше и потеряла во время пандемии, пишет портал 34travel.me.
„Посещение Франции и Испании в ближайшие годы останется сильным, а фестивали, культура и гастрономия будут большой приманкой для туристов. Обе страны могут многое предложить путешественникам“, – говорит Ханна Фри, аналитик по путешествиям и туризму GlobalData.