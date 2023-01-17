Туристке вернули потерявшийся багаж спустя четыре года после пропажи

Если вы когда-нибудь теряли багаж при перелете, и его не смогли найти, не отчаивайтесь. Как оказалось, личные вещи могут всплыть даже спустя несколько лет, причем в другой стране, пишет "Моя Планета".

Жительница Орегона убедилась на своем примере, что такое возможно — туристке вернули багаж спустя четыре года. В 2018 году компания United Airlines потеряла ее чемодан в Чикаго. По словам женщины, „долгие месяцы“ она пыталась вернуть свои вещи, но в авиакомпании отвечали, что не знают, где находится багаж.

„Внезапно мне звонят из Хьюстона, штат Техас, и говорят, что они нашли мой багаж. Я подумала, что это ошибка, ведь багаж пропал четыре года назад“, — цитирует женщину NY York Post. Каким-то невероятным образом чемодан оказался в Гондурасе, и в авиакомпании не смогли объяснить, как это случилось.

Туристка обнаружила внутри чемодана все свои вещи в полной сохранности: одежду, украшения, очки, зарядник для ноутбука, фен и одежду, которую она купила для своих дочерей. Известна и причина столь долгих странствий багажа — его не просканировали в багажном отделении в Чикаго. „Мы очень рады решить эту проблему спустя столько лет“, — отметил представитель United Airlines.