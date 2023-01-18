Рейсы SmartLynx будет выполнять новый Boeing 737. Авиакомпания обещает, что задержек станет меньше

"В конце прошлого года несколько обслуживаемых нами рейсов были задержаны из-за технических проблем с самолетами. К сожалению, пару таких случаев произошли практически в одно время. Мы приносим извинения за эти неудобства всем нашим клиентам и партнерам“, — сказал руководитель SmartLynx Airlines Жигимантас Суринтас. "Нашим главным приоритетом всегда является безопасность пассажиров, и если возникают технические проблемы, мы относимся к этому серьезно".

Суринтас пояснил, что в конце прошлого года на старых самолетах, которые временно обслуживали рейсы из Эстонии, возникли технические неполадки. „Теперь же на эстонские чартерные линии возвращается самолет нового поколения Boeing 737 Max 8, представленный еще прошлым летом. Этот самолет более комфортен и требует меньше обслуживания. Мы постепенно обновляем весь наш авиапарк, и в новом году планируем увеличить, например, количество новых Boeing с четырех до восьми“, — отметил Суринтас.

Помимо обновления авиапарка, в компании также появился новый вице-президент в области технологий - им стал Ян Дэвис. "Мы очень рады, что Ян присоединяется к команде, и мы надеемся использовать его опыт и знания, чтобы внести важные дополнения в техническую область и тем самым минимизировать задержки, вызванные техническими проблемами в авиации“, — сказал Суринтас. Ян Дэвис — широко известное имя в авиации, ранее он работал в таких компаниях, как BMI British Midland Airways, EasyJet, Iberia Maintenance, Vueling Airlines Barcelona и Aerotron Composites Limited.