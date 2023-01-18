Терки, свиные кишки и пылесос: какие самые странные вещи литовцы обычно везут в ручной клади

В минувший вторник в группе „Литовцы во Франции“ в Facebook появилось интересное сообщение из Вильнюсского аэропорта. В нем Доминика поделилась своей историей: „Добрый день. Ну вот, картофелетерка прошла таможенный контроль и летит во Францию. Работников не удивило. Видимо, это обычное дело“. Картофелетерки есть дома у многих жителей Литвы.

Для большинства уважающих себя соотечественников - это священный аппарат. Многие поколения литовцев росли и терли картошку для популярных национальных блюд. Картофелетерка - важная вещь для литовцев, так почему бы не брать ее с собой, куда заблагорассудится? Оказывается, это можно! Только смотрите - дешевые авиакомпании тщательно следят за размерами и весом ручной клади. Поэтому, если вы не купили дополнительный багаж, в маленьком рюкзачке картофелетерку не провезете.

История картофелетерки побудила журналиста поинтересоваться, какие необычные вещи и продукты возят литовцы в ручной клади. И что таможенники не пропускают.

Для начала напоминаем, что в самолет нельзя брать много жидкости - люди забывают или не знают, что жидкость должна находиться в емкостях по 100 мл, а сама емкость должна вмещаться в прозрачный пакет объемом 1 л (максимальный размер пакета – 16x24 см). Этот пакет нужно предъявить во время проверки ручной клади. Другие жидкости, которые можно возить в большей таре, например, детское питание или лекарства, также надо показать работникам аэропорта.

В багаже не может быть огнестрельного и холодного оружия и патронов. Никаких отверток, молотков и т.д., ножницы с лезвием не больше 6 см.

Если вы курите и везете зажигалку, она всегда должна быть при вас - в кармане, а не в сумке.

Однако в правилах ничего не сказано о картофелетерках или других не менее странных вещах, которые люди берут с собой в дорогу. В таких случаях работники аэропорта должны самостоятельно принять решение - пропустить или нет необычную вещь. Порой приходиться даже консультироваться с коллегами.