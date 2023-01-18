Новая достопримечательность: в самом центре Берлина установили Восточные ворота

У Берлина или, если быть точнее, у „Форума Гумбольдтов“ (Humboldt Forum), названного в честь выдающихся немецких ученых - братьев Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов, стало на одну достопримечательность больше. Перед фасадом Берлинского королевского дворца теперь можно увидеть Восточные ворота Большой ступы в Санчи, но, конечно, оригинал остался в Индии. В Берлине находится реплика ворот, обильно украшенных скульптурой. Ворота Большой ступы в Санчи были построены примерно в первом веке н.э. Архитектурный памятник в Берлине - как ворота в прошлое Индии, место, где спешащим туристам и жителям города его создатели предлагают остановиться и задуматься. 11-метровые ворота весят почти 150 тонн. Работу над созданием реплики начали в ноябре 2022 года скульпторы из Германии и Индии. Стоимость этого проекта оценивается в 1,6 миллиона евро.

Результат их совместного творчества теперь „открывает двери“ в Этнологический музей и Музей искусства Азии, расположенные в помещениях дворца. На воротах, которые были изготовлены из песчаника, добытого в карьере под Вюрцбургом, изображены сцены из жизни Будды. Самого изображения Будды не найти: в раннем буддийском искусстве было не принято изображать его в человеческом обличии, только - символами, например, троном, колесом, деревом или следами стоп.

Три копии ворот из Санчи - в Берлине

Надо отметить, что это уже не первая скульптура ворот из Санчи в немецкой столице. В 1886 году в Берлине гипсовый слепок выставлялся в этнологическом музее Берлина. Другую копию ворот Санчи с 1970 года можно увидеть в берлинском районе Далем.