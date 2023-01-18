Эксперты назвали аэропорты, в которых в прошлом году чаще всего задерживали рейсы

Европейская организация по безопасности воздушного движения Eurocontrol обнародовала данные, согласно которым в прошлом году было задержано более 50% всех рейсов в мире. Строго по ранее запланированному расписанию в 2022 году вылетели только две трети всех рейсов. Для сравнения: в 2019 году вовремя улетели 73% рейсов.

Eurocontrol сравнил данные вылетов и прибытия рейсов в 20 европейских аэропортах и составил рейтинг самым пунктуальных аэропортов.

Худшее место в рейтинге присудили аэропортам Лиссабона и Франкфурта. Только 54% ​​рейсов из аэропорта Лиссабона вылетели вовремя, из аэропорта Франкфурта - 56%. Далее следует парижский аэропорт имени Шарля де Голля, где 56,8% рейсов вылетели вовремя. Чуть лучше показатели у лондонского аэропорта Гатвик - по расписанию там вылетели 57,5% рейсов.

Звание самого пунктуального аэропорта как по вылетам, так и по прилетам получили аэропорты Осло и Мадрида. 81% рейсов из Мадрида вылетели вовремя, а из Осло — 77,2%.

Причиной авиационного хаоса в прошлом году стала нехватка сотрудников, так как большая часть авиационных рабочих была сокращена во время пандемии коронавируса. Кроме того, свою роль сыграла и война в Украине, в результате которой уменьшилось воздушное пространство, в котором можно летать самолетам.

„Закрытие воздушного пространства России привело к пересмотру многих международных маршрутов“, — говорится в отчете Eurocontrol.