Инцидент на новом пароме Tallink: в порту Хельсинки пассажиров запускали на борт через автомобильную палубу(1)
Вчера пассажиры парома Tallink, следовавшего из Хельсинки в Таллинн, не смогли воспользоваться обычным пассажирским трапом и должны были пройти на борт через автомобильную палубу. Кроме того, на пароме не работал лифт.
Своими впечатлениями от вчерашней поездки на новом пароме MyStar с изданием Ärileht поделился один из пассажиров. По его словам, всех пассажиров вечернего рейса запускали через автомобильную палубу парома, а из-за неработающего лифта людям пришлось с тяжелыми чемоданами подниматься по лестнице. Читатель добавил, что у него был приобретен билет бизнес-класса.
Руководитель отдела коммуникаций Tallink Катри Линк объяснила, что пассажирские трапы не удалось разместить из-за ледовых условий в порту Хельсинки, вследствие чего пассажиров пришлось запускать через автомобильную палубу судна.
„Мы приносим извинения пассажирам за неудобства и вместе с портом Хельсинки мы подняли тему более эффективного удаления льда, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем“, — отметила Линк.