Инцидент на новом пароме Tallink: в порту Хельсинки пассажиров запускали на борт через автомобильную палубу

Своими впечатлениями от вчерашней поездки на новом пароме MyStar с изданием Ärileht поделился один из пассажиров. По его словам, всех пассажиров вечернего рейса запускали через автомобильную палубу парома, а из-за неработающего лифта людям пришлось с тяжелыми чемоданами подниматься по лестнице. Читатель добавил, что у него был приобретен билет бизнес-класса.