Крещение Господне: место на Иордане, где крестился Иисус, превратят в грандиозный центр туризма

„Я называю это „пятым евангелием“, поскольку люди могут своими глазами увидеть те места, о которых они читали у четырех канонических евангелистов. Здесь чувствуешь себя в самом средоточии веры и религиозной истории“, - добавляет он.

„Нас всегда радует, что наши гости и паломники могут приобщиться к деяниям Иоанна Крестителя и Иисуса“, - говорит Рустом Мкхджиан, генеральный директор фонда, под управлением которого находится Эль-Махтас.

** Архитектурный проект, на котором видно, как будет выглядеть часть будущего комплекса на месте крещения

На эти средства авторы проекта хотят построить крупнейший паломнический и межконфессиональный центр в регионе, учитывая, что река Иордан и ее долина имеют религиозное значение не только для христиан, но и для евреев и мусульман.

Недавно Иордания объявила о выделении внушительной суммы в 100 млн долларов на строительство нового грандиозного комплекса для паломников, чтобы привлечь в Эль-Махтас (в буквальном переводе „погружение“) миллион паломников-христиан к 2030 году, когда в мире будет отмечаться 2000-летие возникновения христианства.

Январь - один из важнейших месяцев в христианском календаре как на Западе, так и на Востоке, когда и те, и другие отмечают праздник Богоявления, хотя и несколько по-разному. Для восточных христиан это день, когда Иисус Христос был крещен пророком Иоанном в водах Иордана, а для католиков - еще и воспоминание о посещении младенца Иисуса мудрецами с Востока (праздник Трех царей, или День поклонения волхвов).

Американец Марк, приехавший из Мэриленда, сказал, что приехал „за духовностью, дабы следовать по стопам Иисуса“.

„Если вы оказались в этом районе, постарайтесь обязательно сюда попасть, - говорит француз Оливер. - Здесь все дышит историей“.

Я стою у заросшего тростником берега и наблюдаю, как верующие христиане из Соединенных Штатов и Европы по очереди осторожно окунаются в мутные воды.

Рустом приводит в пример медоносное рожковое дерево, которое очень любят пчелы. Местные называют его „стручком саранчи“. А в Евангелии от Матфея (3:4) говорится, что „Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пищей ему была саранча и дикий мед“.

Место крещения, также известное как Вифания Заиорданская, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно расположено в девяти километрах к северу от Мертвого моря, самой низкой точки Земли.

В Вифании археологи обнаружили постройки римского и византийского периода, включая церкви, часовни, монастырь, пещеры, где жили отшельники, и купальню, в которой совершались крещения.

После Шестидневной войны 1967 года и вплоть до мирного договора между Израилем и Иорданией, заключенного в 1994 году, оба берега реки Иордан были закрыты для всех, кроме военных.

Соглашение установило границу по реке Иордан, что и дало возможность провести раскопки.

„Второе открытие этого места могло произойти только после заключения мира, - говорит Рустом Мхджиан. - Только представьте себе, что пришлось разминировать 11 огромных минных полей. Десятки тысяч вывезенных мин! Согласитесь, что гораздо лучше, чтобы здесь ходили миллионы паломников, а не лежали мины“.

И Израиль, и Иордания хотели бы, чтобы большая часть туристов и паломников приходилась на их сторону реки. За последние 20 лет Эль-Махтас посетили три католических папы, три патриарха Коптской церкви, а также многочисленные церковные лидеры со всего мира.

Многие известные и состоятельные люди крестят в этих водах своих детей, и королевский двор Иордании отправлял святую воду в Британию для крещений в королевской семье.

Власти Иордании также дали разрешение различным христианским конфессиям построить здесь свои церкви - редкое явление для Ближнего Востока.