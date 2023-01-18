Крещение Господне: место на Иордане, где крестился Иисус, превратят в грандиозный центр туризма(10)
Сегодня реке Иордан явно не хватает библейского масштаба, что, однако не останавливает 200 тысяч паломников, ежегодно приезжающих к месту, где зародилась традиция христианского крещения.
Я стою у заросшего тростником берега и наблюдаю, как верующие христиане из Соединенных Штатов и Европы по очереди осторожно окунаются в мутные воды.
„Если вы оказались в этом районе, постарайтесь обязательно сюда попасть, - говорит француз Оливер. - Здесь все дышит историей“.
Американец Марк, приехавший из Мэриленда, сказал, что приехал „за духовностью, дабы следовать по стопам Иисуса“.
Январь - один из важнейших месяцев в христианском календаре как на Западе, так и на Востоке, когда и те, и другие отмечают праздник Богоявления, хотя и несколько по-разному. Для восточных христиан это день, когда Иисус Христос был крещен пророком Иоанном в водах Иордана, а для католиков - еще и воспоминание о посещении младенца Иисуса мудрецами с Востока (праздник Трех царей, или День поклонения волхвов).
Недавно Иордания объявила о выделении внушительной суммы в 100 млн долларов на строительство нового грандиозного комплекса для паломников, чтобы привлечь в Эль-Махтас (в буквальном переводе „погружение“) миллион паломников-христиан к 2030 году, когда в мире будет отмечаться 2000-летие возникновения христианства.
На эти средства авторы проекта хотят построить крупнейший паломнический и межконфессиональный центр в регионе, учитывая, что река Иордан и ее долина имеют религиозное значение не только для христиан, но и для евреев и мусульман.
** Архитектурный проект, на котором видно, как будет выглядеть часть будущего комплекса на месте крещения
„Нас всегда радует, что наши гости и паломники могут приобщиться к деяниям Иоанна Крестителя и Иисуса“, - говорит Рустом Мкхджиан, генеральный директор фонда, под управлением которого находится Эль-Махтас.
„Я называю это „пятым евангелием“, поскольку люди могут своими глазами увидеть те места, о которых они читали у четырех канонических евангелистов. Здесь чувствуешь себя в самом средоточии веры и религиозной истории“, - добавляет он.
Рустом приводит в пример медоносное рожковое дерево, которое очень любят пчелы. Местные называют его „стручком саранчи“. А в Евангелии от Матфея (3:4) говорится, что „Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пищей ему была саранча и дикий мед“.
Место крещения, также известное как Вифания Заиорданская, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно расположено в девяти километрах к северу от Мертвого моря, самой низкой точки Земли.
В Вифании археологи обнаружили постройки римского и византийского периода, включая церкви, часовни, монастырь, пещеры, где жили отшельники, и купальню, в которой совершались крещения.
После Шестидневной войны 1967 года и вплоть до мирного договора между Израилем и Иорданией, заключенного в 1994 году, оба берега реки Иордан были закрыты для всех, кроме военных.
Соглашение установило границу по реке Иордан, что и дало возможность провести раскопки.
„Второе открытие этого места могло произойти только после заключения мира, - говорит Рустом Мхджиан. - Только представьте себе, что пришлось разминировать 11 огромных минных полей. Десятки тысяч вывезенных мин! Согласитесь, что гораздо лучше, чтобы здесь ходили миллионы паломников, а не лежали мины“.
И Израиль, и Иордания хотели бы, чтобы большая часть туристов и паломников приходилась на их сторону реки. За последние 20 лет Эль-Махтас посетили три католических папы, три патриарха Коптской церкви, а также многочисленные церковные лидеры со всего мира.
Многие известные и состоятельные люди крестят в этих водах своих детей, и королевский двор Иордании отправлял святую воду в Британию для крещений в королевской семье.
Власти Иордании также дали разрешение различным христианским конфессиям построить здесь свои церкви - редкое явление для Ближнего Востока.
„Просто на душе тепло становится, - сказала мне Шарон из США, похвалив инициативу королевской семьи мусульманской Иордании. - У нас на самом деле много общего. Так приятно было узнать, что здешние власти делают все возможное, чтобы каждая церковь могла чувствовать себя как дома в этом святом месте“.
Генеральный план нового комплекса предполагаемой площадью в 1,4 кв км, который будет построен рядом с объектом ЮНЕСКО, был представлен лично королем Иордании Абдаллой.
Самир Мурад возглавляет некоммерческий фонд, который будет курировать воплощение плана в жизнь. С самого начала проектировщики решили отказаться от строительства современных гостиниц и превращения святого места в своеобразный тематический развлекательный парк.
„Было бы глупо и неразумно строить в таком святом месте обычную туристическую достопримечательность, - говорит он. - Ни в коем случае нельзя забывать, что это - третье по святости место в христианстве, поэтому совершенно неуместно искажать либо как бы то ни было нарушать его суть“.
Вместо 5-звездочных отелей туристы и паломники будут жить в глэмпинге, который визуально будет походить на исторические застройки 2000-летней давности. В ресторанах и закусочных блюда будут готовить из экологически чистых продуктов местного производства. Все кабели для необходимых коммуникаций будут скрыты под землей.
Большая часть комплекса будет отведена под сельское хозяйство и заповедник для птиц. Авторы проекта уже обратились к Королевскому ботаническому саду Кью в Лондоне с просьбой помочь им вернуть на эту территорию некоторые упоминаемые в Библии растения.
Кроме того, Иордания обратилась к правительствам и религиозным организациям разных стран с просьбой взять на себя часть расходов на строительство.
Ближний Восток - регион, где часто случаются конфликты, в том числе и по религиозным поводам. Есть надежда, что идея нового комплекса послужит достойным примером культурного обмена и межконфессиональной гармонии.