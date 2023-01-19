Беларусь и Россия начнут взаимно признавать визы, выданные иностранцам

Это значит, что Беларусь будет признавать визы и другие документы, выданные иностранцам в России, как и Россия – беларусские. Туристы смогут без проблем перемещаться по территориям двух стран – вся информация о пересечении внешних и внутренних границ появится в общей системе, сообщает портал 34travel.me.