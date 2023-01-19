19.01.2023, 09:02
Беларусь и Россия начнут взаимно признавать визы, выданные иностранцам(5)
ФОТО: | Scanpix, Reuters, VASILY FEDOSENKO
Российская Госдума ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Беларусью. Оно может начать действовать уже в этом году.
Это значит, что Беларусь будет признавать визы и другие документы, выданные иностранцам в России, как и Россия – беларусские. Туристы смогут без проблем перемещаться по территориям двух стран – вся информация о пересечении внешних и внутренних границ появится в общей системе, сообщает портал 34travel.me.
Соглашение начали обсуждать еще три года назад. Подписали его 19 июня 2020-го в Минске.