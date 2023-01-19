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19.01.2023, 09:02

Беларусь и Россия начнут взаимно признавать визы, выданные иностранцам

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Belarusian and Russian national flags fly during "Day of multinational Russia" event in central Minsk
Belarusian and Russian national flags fly during "Day of multinational Russia" event in central Minsk
ФОТО: VASILY FEDOSENKO | Scanpix, Reuters, VASILY FEDOSENKO

Российская Госдума ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Беларусью. Оно может начать действовать уже в этом году.

Это значит, что Беларусь будет признавать визы и другие документы, выданные иностранцам в России, как и Россия – беларусские. Туристы смогут без проблем перемещаться по территориям двух стран – вся информация о пересечении внешних и внутренних границ появится в общей системе, сообщает портал 34travel.me.

Соглашение начали обсуждать еще три года назад. Подписали его 19 июня 2020-го в Минске.

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