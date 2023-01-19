Компания-владелец популярных сайтов бронирования авиабилетов объявила о банкротстве
Один из крупнейших в Европе поставщиков туристических услуг Otravo BV, зарегистрированный в Нидерландах, объявил о банкротстве, сообщает консультационный центр ЕС по защите прав потребителей при TTJA. Бренды компании также включают знакомые эстонцам онлайн-среды бронирования путешествий Bookinghouse.ee, Travelgenio.com, Tripmonster.com, Travel2be.com, Vliegtickets.nl, Vliegtickets.be, Flygstolen.se, Greitai.lt и Flysiesta.lv.
„Мы сообщаем, что в связи с банкротством Otravo, консультационные центры для потребителей Европейского Союза больше не могут рассматривать жалобы на их посредников. Otravo также опубликовала уведомление на английском языке на своем веб-сайте, в котором клиентам даны инструкции о том, как действовать, в том числе в отношении забронированных авиабилетов и связанных с ними дополнительных услуг. Помимо перелетов, через посреднические порталы также можно было забронировать проживание и услуги по аренде автомобилей“, —сказала Хелдин Мальмет, эксперт Консультационного центра ЕС по защите прав потребителей при TTJA.
Потребители должны придерживаться следующей инструкции:
1) Если бронирование заказанной услуги подтверждено - свяжитесь с поставщиком услуг!
Если вы приобрели услугу, например, авиабилеты или проживание, у одного из вышеупомянутых посредников и получили подтверждение этого, вам следует запросить информацию о статусе вашего бронирования непосредственно у поставщика услуг (например, у авиакомпании или предприятия по размещению). Убедитесь, что у поставщика услуг есть ваши контактные данные.
Внесение изменений в бронирование и возврат платежа осуществляется через поставщика услуг, так как служба поддержки клиентов посредника больше не работает.
2) Если заказанная услуга не оказана - помните об ответственности кредитора!
Если вы оплатили неполученные авиабилеты кредитной картой, вы можете обратиться в банк, выпустивший кредитную карту. В случае банкротства продавца, кредитор обязан вернуть платеж потребителю на основании ответственности кредитора.
Если услуга была оплачена дебетовой банковской картой, также обратитесь в свой банк. В соответствии с условиями договоров некоторых банков, принципы возврата средств, могут быть аналогичны платежам, осуществленным по кредитным картам, а это значит, что при этом применяются те же меры для платежей по банковским картам.
3) Подача заявления о банкротстве – будьте готовы к длительному процессу.
Если обращение в банк не принесет желаемого результата, потребитель может подать иск банкротному управляющему Otravo в Нидерландах. Однако важно знать, что позиция потребителя в процедуре банкротства, как правило, слаба и делопроизводство может длиться несколько лет.
Контактная информация банкротного управляющего: DJ van Dongen (De Vos & Partners), crediteuren.otravo@devos.nl. Заявление на банкротное имущество должно быть подано при первой возможности. Для упрощения подачи заявления банкротному управляющему на сайте TTJA вы можете найти образец формы на английском языке, которую необходимо заполнить согласно вашему исковому требованию. В образце формы приведен пример требования возврата закупочной цены в случае неисполнения договора. К заявлению также должны быть приложены соответствующие документы (подтверждение заказа, подтверждение оплаты, копии предыдущей переписки, при наличии, и другие соответствующие бумаги).