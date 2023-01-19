Компания-владелец популярных сайтов бронирования авиабилетов объявила о банкротстве

„Мы сообщаем, что в связи с банкротством Otravo, консультационные центры для потребителей Европейского Союза больше не могут рассматривать жалобы на их посредников. Otravo также опубликовала уведомление на английском языке на своем веб-сайте, в котором клиентам даны инструкции о том, как действовать, в том числе в отношении забронированных авиабилетов и связанных с ними дополнительных услуг. Помимо перелетов, через посреднические порталы также можно было забронировать проживание и услуги по аренде автомобилей“, —сказала Хелдин Мальмет, эксперт Консультационного центра ЕС по защите прав потребителей при TTJA.

Потребители должны придерживаться следующей инструкции:

1) Если бронирование заказанной услуги подтверждено - свяжитесь с поставщиком услуг!

Если вы приобрели услугу, например, авиабилеты или проживание, у одного из вышеупомянутых посредников и получили подтверждение этого, вам следует запросить информацию о статусе вашего бронирования непосредственно у поставщика услуг (например, у авиакомпании или предприятия по размещению). Убедитесь, что у поставщика услуг есть ваши контактные данные.

Внесение изменений в бронирование и возврат платежа осуществляется через поставщика услуг, так как служба поддержки клиентов посредника больше не работает.

2) Если заказанная услуга не оказана - помните об ответственности кредитора!

Если вы оплатили неполученные авиабилеты кредитной картой, вы можете обратиться в банк, выпустивший кредитную карту. В случае банкротства продавца, кредитор обязан вернуть платеж потребителю на основании ответственности кредитора.

Если услуга была оплачена дебетовой банковской картой, также обратитесь в свой банк. В соответствии с условиями договоров некоторых банков, принципы возврата средств, могут быть аналогичны платежам, осуществленным по кредитным картам, а это значит, что при этом применяются те же меры для платежей по банковским картам.

3) Подача заявления о банкротстве – будьте готовы к длительному процессу.