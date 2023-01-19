В Fotografiska пройдет выставка одного из самых скандальных современных художников Андреса Серрано

Андрес Серрано известен своими яркими и зачастую вульгарными цветными фотографиями. Он исследует различные социальные проблемы и табу, включая расизм, религиозные преследования, пытки и смерть. Художник нередко оказывается в центре дискуссий о цензуре и и о том, должно ли государство финансировать столь противоречивые работы.

Нам очень хочется верить, что то, что происходило в прошлом, там и останется. Но история доказывает, что мы ошибаемся. Стоит лишь вспомнить, как недавно Prada и Gucci извинялись за свои товары, чтобы осознать: мы и по сей день находимся под влиянием эстетики атрибутов расизма. Завершает экспозицию портрет одной из самых печально известных фигур XX века Джеффри Эпштейна.

Соучредитель Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс: „Андрес Серрано не боится затрагивать проблемные темы истории. Он описывает выставку как копание в печально известном прошлом общества. Однако важно осознавать то, что прошлое существует бок о бок с днем сегодняшнем — давно затерявшиеся в истории события по-прежнему актуальны. Более того, нас преследует стереотипное мировоззрение. Я надеюсь, что эта выставка перевернет сознание зрителей и сделает более восприимчивыми к вопросам дискриминации и неравенства“.

Андрес Серрано (р. 1950) — провокационный американский художник. Одна из самых известных его работ — „Христос в моче“: фотография распятия, погруженного в мочу художника. „Кровь и семя III“ и „Моча и кровь“ украшали обложки альбомов группы Metallica. Недавно Серрано выпустил свой дебютный фильм „Восстание“, премьера которого состоялась 6 января 2022 года, ровно через год после штурма Капитолия в Вашингтоне. В фильм вошли исторические кадры, а также клипы, опубликованные в социальных сетях во время происходивших событий. „Не хочу хвастаться, но я думаю, что это один из самых жестоких и противоречивых фильмов, когда-либо созданных“, — говорит Серрано.